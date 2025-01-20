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Em São Mateus

Hospital do ES faz 1ª retirada de tumor cerebral com 'neuronavegador a laser'

Procedimento inédito foi feito em um idoso com dores de cabeça, confusão mental e fraqueza. Exames revelaram um tumor profundo no lado direito do cérebro
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

20 jan 2025 às 18:43

Publicado em 20 de Janeiro de 2025 às 18:43

Hospital do ES faz 1ª retirada de tumor cerebral com 'neuronavegador a laser'
Um procedimento inédito chamado utilizando um “neuronavegador a laser” foi realizado em São Mateus Crédito: Divulgação/Sesa
O Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares (HRAS), localizado em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, realizou na última quinta-feira (16) a primeira cirurgia de retirada de um tumor cerebral com o auxílio de um equipamento chamado “neuronavegador a laser”. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o equipamento é alugado com um custo de R$ 384 mil por ano.
Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a primeira intervenção cirúrgica utilizando o aparelho foi realizada em um paciente idoso, do sexo masculino, que deu entrada na unidade com sintomas como dores de cabeça, confusão mental e fraqueza progressiva no lado esquerdo do corpo. Após a realização de exames de tomografia e ressonância magnética, foi identificado um tumor profundo no lado direito do cérebro.
Segundo o neurocirurgião Marcelo Altino, responsável pelo procedimento, e o neuronavegador utiliza as imagens captadas nos exames para criar um mapa tridimensional do cérebro do paciente. Segundo ele, esse mapeamento permite, em tempo real, identificar as áreas cerebrais manipuladas durante a cirurgia, orientando vias de acesso mais seguras e menos invasivas para a retirada do tumor.
“O neuronavegador localiza o tumor e mostra o ‘caminho’ mais seguro para entrar no cérebro do paciente, tornando o procedimento mais preciso, menos agressivo e com menor chance de complicações. A cirurgia foi um sucesso e durou cerca de 3 horas, tempo esse considerado curto para um procedimento desse porte”, disse o médico. 
Hospital do ES faz 1ª retirada de tumor cerebral com 'neuronavegador a laser'
Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), após o procedimento, o tumor foi enviado para análise. O paciente foi transferido para um leito da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), "onde permanece internado em observação. Ele está lúcido e encontra-se clinicamente bem", comunicou. 
A pasta acrescentou ainda que além do auxílio para retirada de tumores cerebrais, o aparelho pode ser usado na coleta de células para biópsia, colocação de cateteres intraventriculares e no auxílio de cirurgias vertebrais.

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