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'Era tudo para mim', diz filho

Homem morreu em acidente em Colatina sem conhecer neta recém-nascida

José Carlos Renaldo dos Santos, de 43 anos, e o genro, José Higino, de 24, morreram em acidente entre moto e ônibus; filho lamenta que ele não chegou a conhecer a netinha, nascida na última sexta-feira (3)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

07 jan 2025 às 13:06

Publicado em 07 de Janeiro de 2025 às 13:06

Vítima de acidente em Colatina era pai de cinco filhos
Vítima de acidente em Colatina era pai de cinco filhos Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Vítima de um grave acidente na BR 259, na altura do distrito de Baunilha, em ColatinaNoroeste do Espírito Santo, na noite do último domingo (5), José Carlos Renaldo dos Santos, de 43 anos, iria ainda conhecer a netinha recém-nascida. O homem era passageiro da moto pilotada pelo genro, José Higino, de 24 anos, que colidiu de frente com um ônibus. Os dois morreram no local da batida.
O filho de José Carlos, o trabalhador rural Jerlison Guimarães dos Santos, contou que sua filha nasceu na última sexta-feira (3), mas o avô ainda ia conhecer a netinha, teve tempo apenas para ver fotos da bebê logo após o nascimento.
“Tinha até combinado com ele para vê-la. Ele disse que iria precisar sair e acabou que não deu tempo para ele poder ver a netinha. Queria que ele tivesse tido aquele contato de avô e neta, mas ele viu apenas as fotos de logo depois que nasceu no hospital”, contou Jerlison.
No último contato em que ele e o pai tiveram, Jerlison disse que José Carlos afirmou que iria até a localidade de Maria Ortiz. “Fiquei tranquilo, sem imaginar nada. Depois recebi a notícia. É uma dor muito difícil, ele vai deixar muita saudade”, disse.
"Meu pai era tudo para mim. Um cara sorridente, tranquilo, pai de cinco filhos, graças a Deus. Trabalhador, nunca deixou faltar nada para nós dentro de casa, graças a Deus"
Jerlison Guimarães dos Santos - Trabalhador rural
Em nota, a Viação Águia Branca, responsável pelo ônibus envolvido no acidente, informou que o coletivo fazia a viagem Vitória x Marilândia, no Noroeste do Estado, que havia partido da Rodoviária da Capital às 16h30.
“Duas pessoas que estavam em uma moto perderam o controle na curva e colidiram com o ônibus. O Samu foi acionado imediatamente, mas os ocupantes da moto vieram a óbito. Os passageiros do ônibus e motorista não tiveram ferimentos e seguiram viagem em outro ônibus”, completou o comunicado.
*Com informações do repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroeste

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