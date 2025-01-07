Homem morreu em acidente em Colatina sem conhecer neta recém-nascida

Vítima de acidente em Colatina era pai de cinco filhos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O filho de José Carlos, o trabalhador rural Jerlison Guimarães dos Santos, contou que sua filha nasceu na última sexta-feira (3), mas o avô ainda ia conhecer a netinha, teve tempo apenas para ver fotos da bebê logo após o nascimento.

“Tinha até combinado com ele para vê-la. Ele disse que iria precisar sair e acabou que não deu tempo para ele poder ver a netinha. Queria que ele tivesse tido aquele contato de avô e neta, mas ele viu apenas as fotos de logo depois que nasceu no hospital”, contou Jerlison.

No último contato em que ele e o pai tiveram, Jerlison disse que José Carlos afirmou que iria até a localidade de Maria Ortiz. “Fiquei tranquilo, sem imaginar nada. Depois recebi a notícia. É uma dor muito difícil, ele vai deixar muita saudade”, disse.

"Meu pai era tudo para mim. Um cara sorridente, tranquilo, pai de cinco filhos, graças a Deus. Trabalhador, nunca deixou faltar nada para nós dentro de casa, graças a Deus" Jerlison Guimarães dos Santos - Trabalhador rural

Em nota, a Viação Águia Branca, responsável pelo ônibus envolvido no acidente, informou que o coletivo fazia a viagem Vitória x Marilândia, no Noroeste do Estado, que havia partido da Rodoviária da Capital às 16h30.

“Duas pessoas que estavam em uma moto perderam o controle na curva e colidiram com o ônibus. O Samu foi acionado imediatamente, mas os ocupantes da moto vieram a óbito. Os passageiros do ônibus e motorista não tiveram ferimentos e seguiram viagem em outro ônibus”, completou o comunicado.