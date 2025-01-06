Sogro e genro morrem após acidente entre ônibus e moto em Colatina

Filho de José Carlos, o trabalhador rural Jerlison Guimarães dos Santos contou que o pai ainda não tinha conhecido a neta recém-nascida. “Meu pai era tudo para mim. Um cara sorridente, tranquilo, pai de cinco filhos. Trabalhador, nunca deixou faltar nada em casa. Foi uma tragédia. É uma dor muito grande. Minha filha nasceu dia três e ele tinha me dito que viria até minha casa para conhecê-la”, contou ele, em entrevista à TV Gazeta Noroeste.