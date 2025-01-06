Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BR 259

Sogro e genro morrem após acidente entre ônibus e moto em Colatina

Segundo a PRF, o veículo em que as vítimas estavam invadiu a contramão e bateu de frente no coletivo, na noite de domingo (5)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

06 jan 2025 às 10:23

Publicado em 06 de Janeiro de 2025 às 10:23

Vítimas tiveram mortes confirmadas no local do acidente, na BR 259, em Colatina
Vítimas tiveram mortes confirmadas no local do acidente, na BR 259, em Colatina Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Dois ocupantes de uma moto morreram em um acidente com um ônibus na altura do km 31 da BR 259, no distrito de Baunilha, em ColatinaNoroeste do Espírito Santo, na noite do último domingo (5). As vítimas foram identificadas pela família como José Higino, de 24 anos, que conduzia o veículo, e José Carlos Renaldo dos Santos, de 43 anos. Eles eram genro e sogro, respectivamente.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a ocorrência foi registrada por volta das 19h20 e a pista foi totalmente liberada após meia-noite. As vítimas estavam em uma Honda CG 160 Titan, que invadiu a contramão e bateu de frente no ônibus, um Mercedes Benz/Marcopolo Paradiso R. Ninguém do coletivo ficou ferido.
Filho de José Carlos, o trabalhador rural Jerlison Guimarães dos Santos contou que o pai ainda não tinha conhecido a neta recém-nascida. “Meu pai era tudo para mim. Um cara sorridente, tranquilo, pai de cinco filhos. Trabalhador, nunca deixou faltar nada em casa. Foi uma tragédia. É uma dor muito grande. Minha filha nasceu dia três e ele tinha me dito que viria até minha casa para conhecê-la”, contou ele, em entrevista à TV Gazeta Noroeste.
José Carlos tinha 43 anos e deixa cinco filhos
José Carlos tinha 43 anos e deixou cinco filhos Crédito: Redes Sociais
Em nota, a Viação Águia Branca informou que o ônibus fazia a viagem Vitória x Marilândia, no Noroeste do Estado, que havia partido da Rodoviária da Capital às 16h30.
“Duas pessoas que estavam em uma moto perderam o controle na curva e colidiram com o ônibus. O Samu foi acionado imediatamente, mas os ocupantes da moto vieram a óbito. Os passageiros do ônibus e motorista não tiveram ferimentos e seguiram viagem em outro ônibus”, completou o comunicado.
A empresa afirmou ainda que segue colaborando com as autoridades competentes para prestar todas as informações necessárias.
*Com informações do repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroeste

Veja também:

Ventos e chuvas intensas atingem cidades do litoral Sul do ES

Homem é esfaqueado durante discussão com mãe e filho em Linhares

Mulher é presa com espingarda, pistola, munições e euros em Colatina

'Temos que realizar uma exoneração em massa', diz prefeito de Linhares

Corpo é encontrado dentro de carro incendiado em Água Doce do Norte

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente BR 259 Colatina PRF Marilândia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados