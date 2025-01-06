Sogro e genro morrem após acidente entre ônibus e moto em Colatina

Dois ocupantes de uma moto morreram em um acidente com um ônibus na altura do km 31 da BR 259, no distrito de Baunilha, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, na noite do último domingo (5). As vítimas foram identificadas pela família como José Higino, de 24 anos, que conduzia o veículo, e José Carlos Renaldo dos Santos, de 43 anos. Eles eram genro e sogro, respectivamente.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a ocorrência foi registrada por volta das 19h20 e a pista foi totalmente liberada após meia-noite. As vítimas estavam em uma Honda CG 160 Titan, que invadiu a contramão e bateu de frente no ônibus, um Mercedes Benz/Marcopolo Paradiso R. Ninguém do coletivo ficou ferido.
Filho de José Carlos, o trabalhador rural Jerlison Guimarães dos Santos contou que o pai ainda não tinha conhecido a neta recém-nascida. “Meu pai era tudo para mim. Um cara sorridente, tranquilo, pai de cinco filhos. Trabalhador, nunca deixou faltar nada em casa. Foi uma tragédia. É uma dor muito grande. Minha filha nasceu dia três e ele tinha me dito que viria até minha casa para conhecê-la”, contou ele, em entrevista à TV Gazeta Noroeste.
Em nota, a Viação Águia Branca informou que o ônibus fazia a viagem Vitória x Marilândia, no Noroeste do Estado, que havia partido da Rodoviária da Capital às 16h30.
“Duas pessoas que estavam em uma moto perderam o controle na curva e colidiram com o ônibus. O Samu foi acionado imediatamente, mas os ocupantes da moto vieram a óbito. Os passageiros do ônibus e motorista não tiveram ferimentos e seguiram viagem em outro ônibus”, completou o comunicado.
A empresa afirmou ainda que segue colaborando com as autoridades competentes para prestar todas as informações necessárias.
*Com informações do repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroeste