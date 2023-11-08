Homem atropelado em Cachoeiro segue internado e sem mexer as pernas

Tiago não viu o Siena se aproximando e acabou atropelado e projetado na calçada Crédito: Videomonitoramento

Tiago Cezário Rangel, de 34 anos, atropelado por um carro em uma calçada de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado, segue internado e sem sentir as pernas. O consultor de vendas, morador do bairro Teixeira Leite, estava no intervalo do trabalho quando foi atingido no dia 26 de outubro e, de acordo com a esposa, Ana Paula Montenegro, precisa fazer fisioterapia três vezes ao dia.

Ela relata que o marido fez uma cirurgia na coluna para conseguir se sentar, mas não consegue se sustentar sozinho. “Um elo da coluna quebrou e se deslocou. Do jeito que tava não conseguia nem sentar [...] Hoje o Tiago senta, mas só encostado. Não consegue sozinho”, relata a esposa.

Tiago foi atropelado no dia 26 de outubro. Na época, câmeras de videomonitoramento flagraram o momento em que o carro invadiu a calçada, no Centro de Cachoeiro, e quase atropelou uma criança e uma mulher. Na ocasião, a Polícia Militar informou que apenas um homem foi atingido. “Ele teve um intervalo de 10 minutos, foi comprar uma coisa para comer. Não viu nada porque foi pego por trás [...] Ele só lembra de estar caído na calçada sem sentir as pernas”, conta Ana Paula.

No dia do acidente, o condutor do carro - que não teve o nome divulgado - relatou aos policiais que perdeu o controle da direção após uma vertigem. Ainda segundo o relato do motorista, quando notou que invadiu a calçada, tomou um susto e freou o carro. Ao ver que atropelou uma pessoa, saiu do veículo para prestar socorro, mas entrou em estado de choque, pedindo para ser levado ao hospital. O motorista relatou ainda que tinha acabado de buscar o filho na escola, quando teve um apagão e tomou um susto com o grito da criança.

Nesta quarta-feira (8), a reportagem de A Gazeta questionou à Polícia Militar se o teste de bafômetro foi realizado no motorista do carro, mas não houve retorno até a publicação da matéria.

Já a Polícia Civil informou que, para verificar se há investigação em curso, é necessário informar o número do boletim de ocorrência registrado pela vítima. "Caso a vítima tenha registrado a ocorrência, o caso será investigado".