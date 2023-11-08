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Em tratamento

Homem atropelado em Cachoeiro segue internado e sem mexer as pernas

Tiago Cezário Rangel foi andava na calçada quando foi acertado, pelas costas, por um veículo no dia 26 de outubro
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

08 nov 2023 às 18:02

Publicado em 08 de Novembro de 2023 às 18:02

Homem atropelado por carro em calçada segue internado na UTI
Tiago não viu o Siena se aproximando e acabou atropelado e projetado na calçada Crédito: Videomonitoramento
Tiago Cezário Rangel, de 34 anos, atropelado por um carro em uma calçada de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, segue internado e sem sentir as pernas. O consultor de vendas, morador do bairro Teixeira Leite, estava no intervalo do trabalho quando foi atingido no dia 26 de outubro e, de acordo com a esposa, Ana Paula Montenegro, precisa fazer fisioterapia três vezes ao dia.
Ela relata que o marido fez uma cirurgia na coluna para conseguir se sentar, mas não consegue se sustentar sozinho. “Um elo da coluna quebrou e se deslocou. Do jeito que tava não conseguia nem sentar [...] Hoje o Tiago senta, mas só encostado. Não consegue sozinho”, relata a esposa.
Tiago foi atropelado no dia 26 de outubro. Na época, câmeras de videomonitoramento flagraram o momento em que o carro invadiu a calçada, no Centro de Cachoeiro, e quase atropelou uma criança e uma mulher. Na ocasião, a Polícia Militar informou que apenas um homem foi atingido. “Ele teve um intervalo de 10 minutos, foi comprar uma coisa para comer. Não viu nada porque foi pego por trás [...] Ele só lembra de estar caído na calçada sem sentir as pernas”, conta Ana Paula.
No dia do acidente, o condutor do carro - que não teve o nome divulgado - relatou aos policiais que perdeu o controle da direção após uma vertigem. Ainda segundo o relato do motorista, quando notou que invadiu a calçada, tomou um susto e freou o carro. Ao ver que atropelou uma pessoa, saiu do veículo para prestar socorro, mas entrou em estado de choque, pedindo para ser levado ao hospital. O motorista relatou ainda que tinha acabado de buscar o filho na escola, quando teve um apagão e tomou um susto com o grito da criança.
Nesta quarta-feira (8), a reportagem de A Gazeta questionou à Polícia Militar se o teste de bafômetro foi realizado no motorista do carro, mas não houve retorno até a publicação da matéria.
Já a Polícia Civil informou que, para verificar se há investigação em curso, é necessário informar o número do boletim de ocorrência registrado pela vítima. "Caso a vítima tenha registrado a ocorrência, o caso será investigado".
Pai de uma menina de três anos, Tiago trabalhava durante o dia como consultor de vendas em uma operadora e ainda garçom à noite como garçom. Lutando contra os impactos financeiros e emocionais do acidente, a esposa relata que a família tem se apoiado na fé. “Ele tem fé que vai voltar a andar pelo milagre. O primeiro [milagre] foi ele estar vivo, o segundo é ele voltar a andar. A gente tá orando”, conclui.

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