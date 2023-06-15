Haddad autoriza quase R$ 400 milhões para modernizar e construir presídios no ES

R$ 398.934.371,52
- Construção de dois novos Centros de Ressocialização Integrados (CRI), nos municípios de Linhares e Cachoeiro do Itapemirim, somando 1.400 novas vagas para o sistema penitenciário capixaba
- Instalação de centrais de medidas alternativas para atender, preferencialmente, pessoas em liberdade provisória, encaminhados a partir da audiência de custódia. A ideia é reduzir o encarceramento por crimes cujas penas não ultrapassam quatro anos
- Reformas e modernizações em todas as 35 unidades prisionais existentes no Estado
- Criação de uma Incubadora de Cooperativas de Trabalho, atendendo a ex-presos ou detentos do aberto ou semiaberto que não conseguem entrar no mercado de trabalho por não terem título de eleitor
- Qualificação e formação profissional dos encarcerados por meio de bolsas de estudo de nível superior e/ou técnico, acompanhamento multiprofissional e construção de oficinas de trabalho dentro das unidades prisionais
- Modernização tecnológica, que deve permitir a centralização de dados em um único portal; ampliação de serviços assistenciais e jurídicos por meio de videoconferência; aperfeiçoamento do sistema de videomonitoramento
- Compra de novas tornozeleiras eletrônicas, pulseiras RFID (Radio Frequency Identification), sistema de classificação de risco, câmera embarcada, alarmes (inconformidade e superlotação), biometria, sistema de câmeras inteligentes, reconhecimento facial, raio-X, body scan e drones
- Implementação do sistema de videoconferência para audiências de custódia, atendimento médico, formações educacionais e visitas sociais à distância
- Instalações de geradores de energia elétrica e de unidade de tratamento de esgoto, além de ferramentas para aproveitar água da chuva
Projeto deve ser totalmente implementado até 2027
ES deve ter unidades prisionais autossustentáveis, diz coordenador do projeto
Sobre o BID
O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) é uma organização financeira internacional que apoia iniciativas em países latino-americanos a fim de promover a inclusão social, a integração econômica, sustentabilidade do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Fundado em 1959, atualmente o BID tem representação em 48 países, onde também oferece consultoria e realiza projetos e pesquisas junto a governos, estados e municípios, além de empresas privadas e organizações não governamentais.