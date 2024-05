Grupo percorre quase 800 km em mulas e burros do ES a Aparecida, em SP

Ao todo, 26 pessoas viajaram de Venda Nova do Imigrante até a cidade paulistana por quase um mês; peregrinação acontece a cada dois anos

A cidade de Aparecida, em São Paulo, recebeu uma visita peculiar no último domingo (20). Um grupo de 26 pessoas viajou montado em mulas e burros por quase 800 quilômetros de Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Espírito Santo, até a cidade paulista. Os cavaleiros levaram 24 dias percorrendo estradas dentro de fazendas do estado e também em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo até chegarem ao destino.