Grãos de café revelam sexo de bebê em curioso evento no ES



A escolha do cafezal não foi por acaso. Tanto Halana quanto Jônatas nasceram e cresceram no campo e trabalham com café, tradição que vem de gerações na família

Redação de A Gazeta

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 18:05

Um casal de cafeicultores de Castelo, no Sul do Espírito Santo, resolveu unir a tradição da família no campo com a emoção da chegada do primeiro filho em um chá revelação nada comum. Grávida de três meses, Halana Valani Colodette, de 21 anos, e o marido, Jônatas Poleto Lúcio, de 26, usaram grãos de café verdes e vermelhos para descobrir se o bebê esperado seria menino ou menina.





A revelação aconteceu no dia 10 de agosto, Dia dos Pais, em uma lavoura de café conilon da família. Desde então, o vídeo com os bastidores da revelação tem repercutido na internet. A ideia foi da irmã da Halana, a fotógrafa Mirely Colodette, que buscou algo criativo, mas que tivesse relação direta com a história do casal.

Halana Valani Colodette, de 21 anos, e o marido, Jônatas Poleto Lúcio, de 26, fizeram um chá revelação na propriedade de café do casal, em Castelo, Espírito Santo
Halana Valani Colodette, de 21 anos, e o marido, Jônatas Poleto Lúcio, de 26 Crédito: Mirely Valani

Nas redes sociais, está na moda os papais e mamães aparecerem vendados e manchar de tinta azul ou rosa as camisas um do outro para fazerem a revelação. No caso do casal capixaba, também com vendas nos olhos, Halana e Jônatas mergulharam as mãos em um saco com os grãos de café: se fossem vermelhos significariam menina, enquanto os verdes revelariam que um menino está a caminho. Depois de um breve suspense e alguns grãos tirados, eis que eles descobrem o sexo do primeiro filho. Vem aí Caetano!

Tradição

A escolha do cafezal para a revelação não foi por acaso. Tanto Halana quanto Jônatas nasceram e cresceram no campo. O casal trabalha com café, tradição que vem de gerações na família. "O campo é a nossa paixão, passando de geração a geração. Fomos criados na roça e sempre trabalhou com café. [...] Foi um misto de emoções! Exatamente do jeito que sonhamos: verdadeiro, íntimo e no cenário que faz parte da nossa história", disse a futura mamãe em entrevista  à repórter Ana Elisa Bassi, do g1 ES.

E, para quem vive o dia a dia no campo, não foi difícil perceber qual seria o resultado mesmo de olhos vendados. "O café verde é mais pesado que o maduro. [...] Quando começamos a mexer nos grãos, imaginamos pela experiência, mas a emoção veio quando tiramos as vendas", contou Halana. O momento foi acompanhado apenas pela família. O nome Caetano já estava definido, sugestão da mãe de uma cunhada.

Ensaio mais diferente da fotógrafa

Mirely Colodette é fotógrafa há dez anos e revelou que esse foi o primeiro chá revelação que registrou em um cafezal. Além do dia, as roupas, as vendas para os olhos e o local mais apropriado, os preparativos envolveram a separação dos grãos. "Conseguimos café verde e vermelho. Mas, se não tivéssemos conseguido, tínhamos pensado até em pintar os grãos para que desse certo. No fim, ficou perfeito", contou a fotógrafa.

O casal Halana Valani Colodette, de 21 anos, e Jônatas Poleto Lúcio, de 26, têm uma propriedade de café conilon em Castelo, Espírito Santo
O casal Halana Valani Colodette, de 21 anos, e Jônatas Poleto Lúcio, de 26, têm uma propriedade de café conilon em Castelo Crédito: Mirely Valani/Arquivo Pessoal

Mirelly era a única que sabia do resultado do exame antes do ensaio. "Eu sabia que era menino, mas guardei o segredo até o dia. Com certeza, foi o chá mais diferente e criativo que já fotografei", completou.

E os registros não param por aí. Segundo Mirely, o próximo ensaio já está programado, será no final da gestação. Depois, também haverá fotos no nascimento do Caetano. "Esse é só o começo. Os próximos ainda não planejamos como vai ser", disse garantiu a fotógrafa.

Casal Halana Valani Colodette e Jônatas Poleto Lúcio
Casal Halana Valani Colodette e Jônatas Poleto Lúcio Crédito: Mirely Valani

*Com informações da repórter Ana Elisa Bassi, do g1 ES

