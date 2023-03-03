Grande Vitória tem vacinação contra Covid-19 no final de semana; confira

Vacinas bivalentes já começaram a ser aplicadas no Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros

Cidades da Grande Vitória promovem, neste final de semana, vacinação de diversos públicos contra a Covid-19 . Com agendamento ou por livre demanda, a ideia dos municípios é imunizar a população e evitar que haja atraso na imunização contra a doença. A atenção está voltada, sobretudo, aos que precisam receber a vacina bivalente, que é uma versão atualizada do imunizante para proteção contra a variante Ômicron e subvariantes.

Veja os horários e regras em cidades da Grande Vitória

VITÓRIA

Prefeitura de Vitória abre nesta sexta-feira (3), às 14h, 1.926 vagas para vacinação contra a Covid-19. O agendamento pode ser feito pelo link agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória Online. A vacinação acontece de segunda-feira (6) a sexta-feira (10).

As vagas serão abertas para os seguintes públicos:

Pfizer Bivalente: pessoas com 60 anos ou mais e imunossuprimidos com 12 anos ou mais;

pessoas com 60 anos ou mais e imunossuprimidos com 12 anos ou mais; Pfizer pediátrica: para primeira e segunda doses, e dose de reforço;



para primeira e segunda doses, e dose de reforço; Pfizer baby: para primeira, segunda e terceira doses e dose de reforço;



para primeira, segunda e terceira doses e dose de reforço; Coronavac: somente como segunda dose, para completar um esquema já iniciado;

somente como segunda dose, para completar um esquema já iniciado; Demais imunizantes como qualquer dose.

No momento da vacinação, devem ser apresentados: documento de identificação com foto, CPF ou Cartão Nacional de Saúde; comprovante de vacinação da última dose recebida; e, quem for imunossuprimido, deverá apresentar laudo médico (emitido a partir de 2019).

VILA VELHA

Também nesta sexta-feira (3), mas às 15h, a Prefeitura de Vila Velha abre 10 mil vagas de agendamento para vacinação contra a Covid-19. Quem fizer o agendamento nesta data receberá o imunizante na próxima semana.

Haverá também vacinação sem agendamento. Neste sábado (4), das 11h às 18h, no Boulevard Shopping, em Itaparica, estarão disponíveis vacinas contra a doença, bivalentes e imunizantes de rotina, exceto a BCG.

As vagas abertas são para:

Covid-19: como primeira e segunda dose para pessoas acima de seis meses, terceira dose para quem tem mais de 12 anos e como quarta dose para adultos que tomaram a anterior há quatro meses ou mais e para idosos que se imunizaram contra a doença há três meses ou mais;

como primeira e segunda dose para pessoas acima de seis meses, terceira dose para quem tem mais de 12 anos e como quarta dose para adultos que tomaram a anterior há quatro meses ou mais e para idosos que se imunizaram contra a doença há três meses ou mais; Pfizer Baby: crianças acima de seis meses e menores de três anos;



crianças acima de seis meses e menores de três anos; Bivalente: idosos acima de 60 anos e imunocomprometidos acima de 12 anos;



idosos acima de 60 anos e imunocomprometidos acima de 12 anos; Meningite ACWY: adolescentes de 11 a 14 anos que não foram vacinados;



adolescentes de 11 a 14 anos que não foram vacinados; HPV: meninas e meninos de nove a 14 anos;



meninas e meninos de nove a 14 anos; Vacinas de rotina: crianças, adolescentes e adultos.



SERRA

Prefeitura da Serra abriu nesta quinta-feira (2) agendamento para vacinação contra a Covid-19. O agendamento foi aberto de forma on-line no site do município e ainda havia vagas disponíveis por volta das 10h30. Quem se cadastrar será vacinado na próxima segunda-feira (6) ou terça-feira (7) nas unidades de saúde.

Neste final de semana também haverá vacinação sem agendamento. Das 9h às 17h, as equipes de imunização estarão no Shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras. Das 8h às 16h, nas Unidades Regionais de Saúde de Jacaraípe e Serra Sede. E, das 9h às 16h, na oitava edição do "Serra + Cidadã", em Serramar. No domingo (5), a vacinação vai acontecer das 10h às 17h, no Shopping Montserrat.

Quem pode receber a vacina contra a Covid-19 na Serra:

Primeira dose: pessoas a partir de seis meses;



pessoas a partir de seis meses; Segunda dose: pessoas que receberam a primeira dose de Pfizer e Covishield há 56 dias, pessoas que receberam a Coronavac há 28 dias, crianças que receberam a da Pfizer pediátrica há 56 dias, crianças que receberam a Pfizer Baby há 28 dias;



pessoas que receberam a primeira dose de Pfizer e Covishield há 56 dias, pessoas que receberam a Coronavac há 28 dias, crianças que receberam a da Pfizer pediátrica há 56 dias, crianças que receberam a Pfizer Baby há 28 dias; Terceira dose: crianças que receberam a Pfizer Baby há 56 dias, crianças de três até 11 anos que tenham recebido a segunda dose há quatro meses ou mais, pessoas de 12 até 59 anos que tenham recebido há quatro meses ou que tenham recebido dose única da Janssen há oito semanas e pessoas com 60 anos ou mais que tenham recebido há três meses ou que tenham recebido dose única da Janssen há oito semanas;



crianças que receberam a Pfizer Baby há 56 dias, crianças de três até 11 anos que tenham recebido a segunda dose há quatro meses ou mais, pessoas de 12 até 59 anos que tenham recebido há quatro meses ou que tenham recebido dose única da Janssen há oito semanas e pessoas com 60 anos ou mais que tenham recebido há três meses ou que tenham recebido dose única da Janssen há oito semanas; Quarta dose: pessoas de 18 a 59 anos que tenham recebido reforço há pelo menos quatro meses, pessoas de 18 a 59 anos que tenham recebido dose única da Janssen + reforço há pelo menos quatro meses, pessoas com 60 anos ou mais que tenham recebido reforço há pelo menos três meses e pessoas com 60 anos ou mais que tenham recebido dose única com Janssen + reforço há pelo menos três meses;



pessoas de 18 a 59 anos que tenham recebido reforço há pelo menos quatro meses, pessoas de 18 a 59 anos que tenham recebido dose única da Janssen + reforço há pelo menos quatro meses, pessoas com 60 anos ou mais que tenham recebido reforço há pelo menos três meses e pessoas com 60 anos ou mais que tenham recebido dose única com Janssen + reforço há pelo menos três meses; Reforço Pfizer Bivalente: para pessoas de 70 anos ou mais ou imunocomprometidas a partir de 12 anos, que tenham recebido segunda dose ou algum reforço há pelo menos quatro meses.



CARIACICA

A Secretaria de Saúde de Cariacica (Semus) está com agendamento aberto para a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19. O agendamento é feito no site vacinaeconfia.es.gov.br . A data da aplicação depende da escolha do cidadão.

Para receber a vacina bivalente, a pessoa precisa ter concluído, pelo menos, o esquema primário da vacinação contra a doença composto pela dose única da Jassen ou as duas primeiras doses dos demais imunizantes.