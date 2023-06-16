Grande Vitória ganha novas conexões do Sistema Transcol; veja quais

Sistema Transcol terá ônibus com novas cores Crédito: Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi)

quatro regiões da Os usuários do Sistema Transcol já podem desfrutar de uma novidade anunciada pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo ( Ceturb-ES ) nesta sexta-feira (16). Isso porqueda Grande Vitória ganharam mais possibilidades de deslocamento sem necessidade de ir a um terminal de integração, uma medida que vai beneficiar mais de 100 mil passageiros da Região Metropolitana.

As cidades e bairros beneficiados são:

Alzira Ramos, em Cariacica

Grande São Pedro, em Vitória

Planalto Serrano e Nova Almeida, na Serra

Praia Grande, em Fundão

A novidade faz parte do segundo momento de integração do Sistema Transcol, que só foi possível graças ao uso da bilhetagem eletrônica, por meio da qual o usuário pode trocar de ônibus sem pagar uma nova passagem e fora de um terminal, desde que passe na catraca do ônibus dentro de um determinado período de tempo.

Your browser does not support the audio element. Grande Vitória ganha novas conexões do Sistema Transcol

“Quando houve a necessidade de integrar ao Transcol às linhas de Vitória, usamos a conexão temporal, uma vez que a Capital não dispõe de um terminal de integração. Agora, com o domínio da ferramenta, estamos partindo para um segundo momento da integração, que passa a ser política permanente da empresa, com soluções eficientes para alguns gargalos e problemas antigos, com baixo custo", destacou o diretor presidente da Ceturb, Marcos Bruno Bastos.

Alzira Ramos e entornos

linhas 719, 733 e 592, passam a contar com a integração temporal com outras quatro linhas, com destino ao Terminal Itaparica. A novidade vai beneficiar cerca de duas mil pessoas, além de moradores dos bairros do entorno, como: Jardim Botânico, Jardim de Halá, Sotelândia, Juscelino Kubitchek, Castelo Branco, Jardim Campo Grande, São Benedito e Campo Grande. Atendendo a uma antiga reivindicação da comunidade de Alzira Ramos, em Cariacica , os usuários das, passam a contar com a integração temporal com outras quatro linhas, com destino ao Terminal Itaparica. A novidade vai beneficiar cerca de duas mil pessoas, além de moradores dos bairros do entorno, como: Jardim Botânico, Jardim de Halá, Sotelândia, Juscelino Kubitchek, Castelo Branco, Jardim Campo Grande, São Benedito e Campo Grande.

Com as novas conexões, feitas ao longo do trajeto, será possível fazer o segundo giro de roleta nas linhas 581, 582, 585 e 593, que vão para o Terminal Itaparica.

Dessa forma, quem embarcar nos coletivos das linhas 719, 733 e 592 com destino a Itaparica, terá um tempo de 1h30 para fazer o segundo embarque. No retorno ao bairro, o segundo embarque também deverá ser feito em 1h30. Confira um resumo das linhas e conexões abaixo.

Linhas:

592 - Terminal Ibes / Alzira Ramos / Cobilândia

733 - Terminal Jardim América / Jardim de Halá / Alzira Ramos

719 - Terminal Campo Grande / Jardim de Halá / Alzira Ramos / Jardim Campo Grande

Conexões:

581 - Terminal Itaparica / Bela Vista via Vale Encantado - Circular

582 - Padre Gabriel / Terminal Itaparica via Castelo Branco / Leste-Oeste

585 - Terminal Itaparica / Jardim Botânico via Leste-Oeste - Circular

593 - Terminal Itaparica / Vista Linda via Vale Encantado - Circular

Grande São Pedro

Os cerca de 50 mil moradores da região da Grande São Pedro poderão usar nove linhas para acessar a Avenida Leitão da Silva, em Vitória . As conexões também vão permitir que o morador se desloque, por exemplo, para o Terminal Vila Velha, e de lá ir aos demais bairros do município.

As nove linhas - 518, 535, 044, 071, 072, 302, 310, 331 e 333 - terão uma hora para fazer o segundo embarque, ou seja, girar pela segunda vez a roleta, nas linhas 531 e 536, nos pontos de parada do trecho entre o Quartel da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e o Campo do Caxias. Para o retorno, o período de tempo também é de uma hora. Confira um resumo das linhas e conexões abaixo.

Linhas:

518 - Terminal Carapina / Terminal Ibes - via Serafim Derenzi

535 - Terminal Carapina / Terminal Campo Grande - via Terminal Jardim América / Serafim Derenzi

044 - Curva da Jurema / Resistência via Andorinhas

071 - São Pedro / Maruípe / Centro

072 - São Pedro / Centro / Maruípe

331 - Ilha das Caieiras / Praia do Suá

333 - Ilha das Caieiras / Praia do Suá via Jucutuquara

302 - Santo Antônio / Jardim da Penha

310 - Santo André / Jardim Camburi

Conexões:

531 - Terminal Campo Grande / Terminal Vila Velha via Maruípe

536 - Terminal Campo Grande / Terminal Vila Velha via Maruípe - Expresso

Planalto Serrano

Na Serra, a integração das linhas 829 e 855 a outras dez linhas (802, 814, 828, 834, 851, 853, 864, 890, 891 e 894) permitirá a ida de Planalto Serrano a Serra Sede sem a necessidade de fazer o percurso até o Terminal de Laranjeiras.

Dessa forma, quem sai de Planalto Serrano terá uma hora para desembarcar na BR 101 e fazer a conexão com as linhas que passam pelo local com destino a Serra Sede. Para o retorno, o passageiro terá o mesmo tempo, ou seja, uma hora, para fazer a integração com as linhas 829 e 855. Confira um resumo das linhas e conexões abaixo.

Linhas:

829 - Planalto Serrano / Terminal Carapina via Área B

855 - Planalto Serrano Setor C / Terminal Carapina via Setor A

Conexões:

802 - Divinópolis / Terminal Laranjeiras via Centro da Serra

814 - Cascata / Terminal Laranjeiras via Cascata II

828 - São Marcos / Terminal Laranjeiras

834 - Jardim Bela Vista / Terminal Laranjeiras via Centro da Serra

851 - Serra / Jardim Camburi via BR 101 / Bairro de Fátima

853 - Residencial Centro da Serra / Terminal Laranjeiras via Jardim Guanabara

864 - Terminal Laranjeiras / CDP Serra

890 - Muribeca / Terminal Laranjeiras via Belvedere

891 - Putiri / Terminal Laranjeiras via Serra

894 - Terminal Laranjeiras / Aruaba via Itaiobaia / Belvedere - Circular

Nova Almeida e Praia Grande

Antes da novidade, os moradores que desejavam se deslocar entre Nova Almeida, na Serra , e Praia Grande, em Fundão , precisavam realizar longas caminhadas ou pagar duas passagens, já que o trajeto para ir até o terminal mais próximo é longo e demorado.

Com as novas possibilidades de deslocamento, houve a integração das linhas 854 e 886 (região de Praia Grande) com as linhas 806 e 873 (região de Nova Almeida). A partir de então, quem quiser ir de um bairro ao outro terá uma hora para trocar de coletivo, uma melhoria que vai diminuir o tempo de viagem e acabar com a dupla tarifação. O mesmo tempo vale para a volta. Confira um resumo das linhas e conexões abaixo.

Linhas:

854 - Praia Grande / Terminal Jacaraípe via Nova Almeida

886 - Terminal Jacaraípe / Bairro Direção via Avenida São Pedro