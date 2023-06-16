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Novidade!

Grande Vitória ganha novas conexões do Sistema Transcol; veja quais

Medida vai contemplar as cidades de Cariacica, Vitória, Serra e Fundão, beneficiando mais de 100 mil passageiros da Região Metropolitana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2023 às 17:48

Publicado em 16 de Junho de 2023 às 17:48

Sistema Transcol terá ônibus com novas cores
Sistema Transcol terá ônibus com novas cores Crédito: Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi)
Os usuários do Sistema Transcol já podem desfrutar de uma novidade anunciada pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) nesta sexta-feira (16). Isso porque quatro regiões da Grande Vitória ganharam mais possibilidades de deslocamento sem necessidade de ir a um terminal de integração, uma medida que vai beneficiar mais de 100 mil passageiros da Região Metropolitana. 
As cidades e bairros beneficiados são:
  • Alzira Ramos, em Cariacica
  • Grande São Pedro, em Vitória
  • Planalto Serrano e Nova Almeida, na Serra
  • Praia Grande, em Fundão
A novidade faz parte do segundo momento de integração do Sistema Transcol, que só foi possível graças ao uso da bilhetagem eletrônica, por meio da qual o usuário pode trocar de ônibus sem pagar uma nova passagem e fora de um terminal, desde que passe na catraca do ônibus dentro de um determinado período de tempo. 
Grande Vitória ganha novas conexões do Sistema Transcol
“Quando houve a necessidade de integrar ao Transcol às linhas de Vitória, usamos a conexão temporal, uma vez que a Capital não dispõe de um terminal de integração. Agora, com o domínio da ferramenta, estamos partindo para um segundo momento da integração, que passa a ser política permanente da empresa, com soluções eficientes para alguns gargalos e problemas antigos, com baixo custo", destacou o diretor presidente da Ceturb, Marcos Bruno Bastos. 

Alzira Ramos e entornos

Atendendo a uma antiga reivindicação da comunidade de Alzira Ramos, em Cariacica, os usuários das linhas 719, 733 e 592, passam a contar com a integração temporal com outras quatro linhas, com destino ao Terminal Itaparica. A novidade vai beneficiar cerca de duas mil pessoas, além de moradores dos bairros do entorno, como: Jardim Botânico, Jardim de Halá, Sotelândia, Juscelino Kubitchek, Castelo Branco, Jardim Campo Grande, São Benedito e Campo Grande.
Com as novas conexões, feitas ao longo do trajeto, será possível fazer o segundo giro de roleta nas linhas 581, 582, 585 e 593, que vão para o Terminal Itaparica.
Dessa forma, quem embarcar nos coletivos das linhas 719, 733 e 592 com destino a Itaparica, terá um tempo de 1h30 para fazer o segundo embarque. No retorno ao bairro, o segundo embarque também deverá ser feito em 1h30. Confira um resumo das linhas e conexões abaixo.
  • Linhas:
  • 592 - Terminal Ibes / Alzira Ramos / Cobilândia
  • 733 - Terminal Jardim América / Jardim de Halá / Alzira Ramos
  • 719 - Terminal Campo Grande / Jardim de Halá / Alzira Ramos / Jardim Campo Grande
  • Conexões:
  • 581 - Terminal Itaparica / Bela Vista via Vale Encantado - Circular
  • 582 - Padre Gabriel / Terminal Itaparica via Castelo Branco / Leste-Oeste
  • 585 - Terminal Itaparica / Jardim Botânico via Leste-Oeste - Circular
  • 593 - Terminal Itaparica / Vista Linda via Vale Encantado - Circular 

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Grande São Pedro

Os cerca de 50 mil moradores da região da Grande São Pedro poderão usar nove linhas para acessar a Avenida Leitão da Silva, em Vitória. As conexões também vão permitir que o morador se desloque, por exemplo, para o Terminal Vila Velha, e de lá ir aos demais bairros do município.
As nove linhas - 518, 535, 044, 071, 072, 302, 310, 331 e 333 - terão uma hora para fazer o segundo embarque, ou seja, girar pela segunda vez a roleta, nas linhas 531 e 536, nos pontos de parada do trecho entre o Quartel da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e o Campo do Caxias. Para o retorno, o período de tempo também é de uma hora. Confira um resumo das linhas e conexões abaixo.
  • Linhas: 
  • 518 - Terminal Carapina / Terminal Ibes - via Serafim Derenzi
  • 535 - Terminal Carapina / Terminal Campo Grande - via Terminal Jardim América / Serafim Derenzi
  • 044 - Curva da Jurema / Resistência via Andorinhas
  • 071 - São Pedro / Maruípe / Centro
  • 072 - São Pedro / Centro / Maruípe
  • 331 - Ilha das Caieiras / Praia do Suá
  • 333 - Ilha das Caieiras / Praia do Suá via Jucutuquara
  • 302 - Santo Antônio / Jardim da Penha
  • 310 - Santo André / Jardim Camburi
  • Conexões:
  • 531 - Terminal Campo Grande / Terminal Vila Velha via Maruípe
  • 536 - Terminal Campo Grande / Terminal Vila Velha via Maruípe - Expresso

Planalto Serrano

Na Serra, a integração das linhas 829 e 855 a outras dez linhas (802, 814, 828, 834, 851, 853, 864, 890, 891 e 894) permitirá a ida de Planalto Serrano a Serra Sede sem a necessidade de fazer o percurso até o Terminal de Laranjeiras.
Dessa forma, quem sai de Planalto Serrano terá uma hora para desembarcar na BR 101 e fazer a conexão com as linhas que passam pelo local com destino a Serra Sede. Para o retorno, o passageiro terá o mesmo tempo, ou seja, uma hora, para fazer a integração com as linhas 829 e 855. Confira um resumo das linhas e conexões abaixo.
  • Linhas:
  • 829 - Planalto Serrano / Terminal Carapina via Área B
  • 855 - Planalto Serrano Setor C / Terminal Carapina via Setor A
  • Conexões:
  • 802 - Divinópolis / Terminal Laranjeiras via Centro da Serra
  • 814 - Cascata / Terminal Laranjeiras via Cascata II
  • 828 - São Marcos / Terminal Laranjeiras
  • 834 - Jardim Bela Vista / Terminal Laranjeiras via Centro da Serra
  • 851 - Serra / Jardim Camburi via BR 101 / Bairro de Fátima
  • 853 - Residencial Centro da Serra / Terminal Laranjeiras via Jardim Guanabara
  • 864 - Terminal Laranjeiras / CDP Serra
  • 890 - Muribeca / Terminal Laranjeiras via Belvedere
  • 891 - Putiri / Terminal Laranjeiras via Serra
  • 894 - Terminal Laranjeiras / Aruaba via Itaiobaia / Belvedere - Circular

Nova Almeida e Praia Grande

Antes da novidade, os moradores que desejavam se deslocar entre Nova Almeida, na Serra, e Praia Grande, em Fundão, precisavam realizar longas caminhadas ou pagar duas passagens, já que o trajeto para ir até o terminal mais próximo é longo e demorado.
Com as novas possibilidades de deslocamento, houve a integração das linhas 854 e 886 (região de Praia Grande) com as linhas 806 e 873 (região de Nova Almeida). A partir de então, quem quiser ir de um bairro ao outro terá uma hora para trocar de coletivo, uma melhoria que vai diminuir o tempo de viagem e acabar com a dupla tarifação. O mesmo tempo vale para a volta. Confira um resumo das linhas e conexões abaixo.
  • Linhas:
  • 854 - Praia Grande / Terminal Jacaraípe via Nova Almeida
  • 886 - Terminal Jacaraípe / Bairro Direção via Avenida São Pedro
  • Conexões:
  • 806 - Terminal Jacaraípe / Nova Almeida via Parque Gaivotas
  • 873 - Parque Residencial Nova Almeida / Terminal Jacaraípe via Parque das Gaivotas

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