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Trânsito, limpeza e áreas de risco

Grande Vitória: ações de prefeituras para reduzir impactos das chuvas

Os motoristas que trafegam pela Região Metropolitana sempre reclamam de lentidão no trânsito em dias chuvosos. Alagamentos e as áreas com risco de deslizamentos também são pontos sensíveis das cidades durante os períodos de chuva
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

11 fev 2021 às 19:01

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 19:01

Volume de chuva contraria previsão do tempo para fevereiro no ES
Volume de chuva contraria previsão do tempo para fevereiro no ES Crédito: Carlos Alberto Silva
Nesta quinta-feira (11) a chuva deu uma trégua, mas o Espírito Santo passou, pela primeira vez em 2021, por uma sequência de dias chuvosos. Os municípios da Grande Vitória já registram, desde a noite de sábado (6), um volume de chuva maior do que o esperado para todo o mês de fevereiro. Um grande volume de água em pouco tempo costuma preocupar, especialmente aqueles que moram em área de risco ou que precisam se deslocar diariamente para o trabalho ou escola, afinal, o trânsito dá um nó. Um mês após os vitoriosos no pleito de 2020 terem assumido as cadeiras nas prefeituras, o que as novas administrações da Região Metropolitana têm feito para reduzir os impactos das chuvas nas cidades?
A reportagem de A Gazeta procurou as sete prefeituras da Grande Vitória para saber quais são as ações e o planejamento dos municípios para amenizar os transtornos causados pela chuva. Os questionamentos foram em torno do trânsito, da limpeza urbana e das áreas de risco de deslizamentos.

VITÓRIA

Em tempos chuvosos, a Prefeitura de Vitória garante que intensifica o trabalho de limpeza nos bueiros da cidade, evitando pontos de alagamentos. Limpeza e manutenção da rede de macrodrenagem são realizados rotineiramente, de acordo com a PMV.
No trânsito, a administração destaca que os motoristas devem redobrar a atenção e diminuir a velocidade em dias de chuva. Em decorrência do tempo nos últimos dias, foram identificadas falhas em alguns semáforos, o que provocou modificações no fluxo de veículos. Os equipamentos já voltaram a funcionar, diz a prefeitura.
A Defesa Civil de Vitória informou que tem monitorado as áreas de risco do município e que alerta a população de acordo com os índices pluviométricos. A Defesa Civil mantém plantão para atendimento a população em casos de urgência.

VILA VELHA

Prefeitura de Vila Velha informou que atua nos pontos em que há alagamentos ou possibilidade de interdição para orientar motoristas. Ações educativas, preventivas e de fiscalização já foram colocadas em prática, como a utilização de guinchos para o recolhimento de veículos estacionados em locais indevidos.

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Segundo a PMVV, a administração mantém conversas com prefeitos da Grande vitória para que haja uma "integração da mobilidade, eliminando gargalos históricos entre as cidades". Além disso, a Defesa Civil municipal visita preventivamente as áreas de risco da cidade, de acordo com o município.

SERRA

Procurada, a Prefeitura da Serra afirmou que os agentes de trânsito monitoram os principais cruzamentos do município para manter a ordem e a fluidez no tráfego de veículos. Informou que mantém o dialogo com as cidades vizinhas, principalmente com Vitória e Cariacica, com o objetivo de não permitir que "o problema no trânsito de um município interfira no outro".
A administração ainda destacou as ações dos motoristas, que devem ser "cautelosas e seguras", evitando exceder a velocidade máxima permitida e a manutenção da distância de outros veículos.

Manhã chuvosa na Grande Vitória nesta segunda-feira (08)

A Defesa Civil da Serra afirmou que faz um "monitoramento intensivo" em regiões com risco de deslizamento e que mantém contato com moradores dessas áreas. Alertas são emitidos via SMS aos cadastrados no número 40-199. Há também o monitoramento via Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN).

CARIACICA

Prefeitura de Cariacica afirmou que neste início de gestão realizou a manutenção da sinalização nas vias da cidade. A melhora no fluxo de veículos, que segundo a administração é prioridade, gerou a formação de um grupo de estudo técnico para avaliar e apresentar soluções.
A prefeitura garantiu que mantém contato com outras prefeituras e órgãos das esferas estadual e federal para a melhoria do trânsito. Ainda destacou o papel dos condutores em dias chuvosos. "A Gerência de Trânsito de Cariacica orienta atenção redobrada dos condutores, como reduzir a velocidade, ter atenção às sinalizações fixas e provisórias", detalhou.
Para a limpeza do município, a prefeitura lançou em janeiro o programa "Cariacica: eu amo, eu cuido", que promove a varrição, capina das ruas e desobstrução de canais e córregos.
Em contato com a reportagem na sexta-feira (12), a administração afirmou que a Defesa Civil de Cariacica tem monitorado as áreas de risco 24h por dia desde o início do mandato, realizando limpezas de bueiros e canais, evitando que as chuvas provoquem transtornos no município. As áreas de risco são mapeadas e os moradores mantidos em contato. A população pode acionar a Defesa Civil municipal pelo telefone 98831-6000 ou por meio do 199.

FUNDÃO

Em resposta à reportagem, a assessoria de comunicação da Prefeitura de Fundão disse que, embora o município faça parte da Região Metropolitana, não apresenta grandes transtornos com alagamentos.
Sobre as medidas para melhorar o fluxo de veículos, a administração municipal disse que a pauta ainda será discutida com a gestão recém-iniciada.
Informações sobre as medidas de limpeza urbana e monitoramento de áreas de risco no município não foram enviadas à reportagem.

VIANA E GUARAPARI

A reportagem de A Gazeta demandou as prefeituras de Viana e Guarapari, mas não obteve retorno. Quando a resposta chegar esta publicação será atualizada.

Atualização

12/02/2021 - 8:17
A prefeitura de Cariacica fez contato por telefone com a reportagem e complementou a informação com as ações realizadas nas áreas de risco da cidade. O texto foi atualizado. 

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