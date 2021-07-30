Governo federal lança aplicativo para vender áreas de terreno de marinha

Donos de imóveis à beira-mar, em Vitória, poderão deixar de pagar a taxa de marinha a partir do próximo ano Crédito: Fernando Madeira

governo federal lançou nesta sexta-feira (30) um aplicativo que deve facilitar a comercialização de áreas em terreno de marinha, um caminho que pode levar ao fim da cobrança da taxa. Após pouco mais de um ano em que anunciou a intenção de vender a parte que lhe cabe nos imóveis situados à beira-mar e que hoje são ocupados em regime de aforamento - a propriedade é compartilhada entre a União, que detém 17%, e o cidadão ou empresa, com os outros 83% - as negociações vão começar a ser feitas.

Com o aplicativo SPUApp, os donos de imóveis sobre os quais incide a taxa de marinha (laudêmio) vão poder comprar a parte que cabe à União e, assim, eliminar a tarifação. A negociação hoje está aberta para áreas situadas na cidade do Rio de Janeiro, mas será estendida para todas as regiões do país. A previsão é que em Vitória , Recife (PE), Balneário Camboriú (SC) e Baixada Santista (SP) a venda comece a partir de 31 de dezembro e, nos demais Estados, em 31 de março de 2022.

No Espírito Santo , há cerca de 27 mil imóveis nessas condições. Em fevereiro de 2020, quando foi anunciada a medida, a Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SPU), órgão vinculado ao Ministério da Economia , justificou que "a venda dos terrenos de marinha vai romper, em definitivo, um contrato defasado pelo tempo, datado de 1831, no qual a delimitação das áreas pertencentes à União foi influenciada pelo movimento das marés."

ATÉ O FINAL DE 2022

A ação está começando pelos bairros de Copacabana e do Leme, no Rio de Janeiro. Segundo a SPU, o programa será gradualmente expandido, até beneficiar cerca de 600 mil imóveis em todo o país até o fim de 2022. De acordo com o órgão, a transferência dos terrenos para os proprietários privados injetará até R$ 110 bilhões em direitos de propriedade na economia, com a mudança no regime de contabilização dos imóveis.

A remição (liberação de pena ou obrigação) de foro digital poderá ser feita pelo aplicativo SPUApp. Pelos contratos de foro, o ocupante detém 83% do imóvel.

Com a remição, poderá adquirir os 17% restantes, com desconto de 25% para quem fizer o pagamento à vista. Como se trata de um projeto-piloto, a princípio não é possível fazer parcelamento. Para os imóveis que passem de R$ 250 mil pela fatia da União ou por algum outro motivo não se encaixem no modelo simplificado, é possível pedir e remição direto na SPU, porém o processo é mais demorado.

LEI TEM QUASE 200 ANOS

Nos terrenos de Marinha, as cobranças se baseiam em uma lei de 1831. Na ocasião, o Império definiu que as Terras de Marinha correspondem a uma faixa de 33 metros a partir da preamar (nível máximo da maré alta). Os terrenos podem ser ocupados, mas pertencem parcialmente ao governo para garantir a defesa nacional e o livre acesso ao mar pela população.

No entanto, a cobrança muitas vezes foi feita em terrenos a até 80 metros da linha da maré alta, afetando bairros inteiros de cidades litorâneas. Atualmente, cerca de 300 mil imóveis em todo o país estão sob o regime de foro.

TAXAS

Ao fazer a remição, o proprietário ficará livre das taxas de marinha, de ocupação e do foro anual.

Cobrada na venda de um imóvel em terreno da União, o laudêmio (taxa de marinha) equivale a 5% do valor do imóvel. A cobrança é feita apenas uma vez e não incide em caso de doação ou de transmissão por herança. O laudêmio não anula a cobrança de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), que também deve ser quitado antes do registro da escritura do imóvel.

Paga todos os anos, a taxa do foro incide sobre terrenos cujos titulares se encontravam nas terras antes da demarcação e equivale a 0,6% do valor atualizado do imóvel.

Existe outra modalidade de moradia em terrenos da União. Nos contratos de ocupação, o morador não tem nenhum domínio sobre o imóvel, com a União detendo 100% da posse. Apenas paga uma taxa anual de 2%, para contratos até 30 de setembro de 1988, ou de 5%, para contratos após essa data.

A diferença principal entre os contratos de foro e de ocupação está no momento da demarcação. Nos contratos de foro, os titulares se encontravam nas terras antes de a União demarcar o terreno como dela. Nos contratos de ocupação, a área estava desocupada quando foi considerada da União, com a SPU cedendo o uso do terreno mediante contrato.

No caso da ocupação, a SPU também permitirá aos usuários manifestar o interesse pela compra do terreno. O sistema de Proposta de Manifestação de Aquisição (PMA) deverá ficar pronto em outubro, segundo o Ministério da Economia, e poderá beneficiar até 300 mil imóveis nessa situação.