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Segurança pública

Governo do ES anuncia obras e reforma em 4 unidades policiais

Investimento será na ordem de R$ 25 milhões e contempla postos no Bairro da Penha e São Benedito, em Vitória, Jaguaré e Serra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2023 às 19:29

Publicado em 18 de Outubro de 2023 às 19:29

O governo do Espírito Santo vai construir e reformar quatro unidades policiais na Grande Vitória e no interior. O investimento será na ordem de R$ 25 milhões. O anúncio foi feito na tarde desta quarta-feira (18) pelo governador do Estado, Renato Casagrande (PSB).
Serão construídas as sedes do Destacamento Policial Militar (DPM) do Bairro da Penha, em Vitória, e da 5ª Companhia do 13º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em Jaguaré, além da reforma do DPM do bairro São Benedito, também na Capital. Outra obra anunciada foi a do Centro de Treinamento e Capacitação de Bombeiros e Defesa Civil, na Serra.
Vista aérea do Bairro da Penha, em Vitória
Vista aérea do Bairro da Penha, em Vitória, que vai receber um Destacamento da Polícia Militar Crédito: Nestor Muller/Arquivo
Os projetos serão executados pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). O DPM do Bairro da Penha vai contar com uma área destinada ao plantão policial, sala multiuso e áreas de apoio.
Já a unidade de São Benedito será totalmente reformada. O local terá serviços corretivos, substituição de pisos, forros e de áreas com rebocos danificados, além da revisão das instalações, climatização e pintura geral.
A construção do BPM em Jaguaré será feita por meio do Regime Diferenciado de Contratação, no qual a empresa vencedora do certame elabora o projeto e executa a obra. O batalhão terá pavimentos térreo e subsolo, recepção, área administrativa e operacional e videomonitoramento.
O Centro de Treinamento e Capacitação de Bombeiros e Defesa Civil terá espaço para atendimento comunitário, salas de aulas, salas administrativas, alojamentos e refeitório. O empreendimento terá locais para treinamento aquático, torre de treinamento em altura e oficina. Ambos serão utilizados tanto na capacitação dos profissionais quanto na criação de novos programas sociais idealizados pelo Corpo de Bombeiros Militar.

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