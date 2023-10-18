Governo do ES anuncia obras e reforma em 4 unidades policiais

O governo do Espírito Santo vai construir e reformar quatro unidades policiais na Grande Vitória e no interior. O investimento será na ordem de R$ 25 milhões. O anúncio foi feito na tarde desta quarta-feira (18) pelo governador do Estado, Renato Casagrande (PSB).

Serão construídas as sedes do Destacamento Policial Militar (DPM) do Bairro da Penha, em Vitória , e da 5ª Companhia do 13º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em Jaguaré , além da reforma do DPM do bairro São Benedito, também na Capital. Outra obra anunciada foi a do Centro de Treinamento e Capacitação de Bombeiros e Defesa Civil, na Serra

Vista aérea do Bairro da Penha, em Vitória, que vai receber um Destacamento da Polícia Militar Crédito: Nestor Muller/Arquivo

Os projetos serão executados pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). O DPM do Bairro da Penha vai contar com uma área destinada ao plantão policial, sala multiuso e áreas de apoio.

Já a unidade de São Benedito será totalmente reformada. O local terá serviços corretivos, substituição de pisos, forros e de áreas com rebocos danificados, além da revisão das instalações, climatização e pintura geral.

A construção do BPM em Jaguaré será feita por meio do Regime Diferenciado de Contratação, no qual a empresa vencedora do certame elabora o projeto e executa a obra. O batalhão terá pavimentos térreo e subsolo, recepção, área administrativa e operacional e videomonitoramento.