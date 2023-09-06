Imóvel alugado e reformado: entenda a saga da Dora Figueiredo

O que era para ser o sonho do apartamento próprio virou um pesadelo para a influenciadora Dora Figueiredo. Há três dias, a criadora de conteúdo está empenhada em contar a sua saga com o apartamento que alugou durante a pandemia, reformou e agora precisa devolver para o proprietário.

Em formato de episódios no TikTok, Dora já subiu dois vídeos que explicam o que aconteceu com o seu "apartamento de revista". No auge do isolamento social em 2020, a influenciadora decidiu alugar um pequeno apartamento a fim de ter um espaço para chamar de seu. "Nem tudo o que é bonito na internet é bonito na vida real."

Dora Figueiredo viveu saga após reformar imóvel alugado e ver preço subir por conta da melhoria Crédito: Instagram/Reprodução

Em parceria com a empresa de arquitetura, Dora acreditou que teria o local reformado em três meses. "O que era para ser um sonho, se tornou um pesadelo e o maior desperdício de dinheiro da minha vida", revelou. A jovem conta que, com o projeto já pronto e idealizado, a empresa decidiu que a obra não seria mais uma parceria, que ela teria que pagar por algumas coisas e que a reforma demoraria, na verdade, seis meses.

"Mas tudo bem, planos mudam e eu decidi continuar. Eu estava completamente apaixonada por tudo e eu queria muito realizar esse sonho", afirmou. "Atraso em obra acontece. Só que não foi só isso", pontuou ao dizer que problemas apareceram durante e, principalmente, depois que a obra já estava feita.

Além da obra ter atrasado mais do que o prometido, Dora estava pagando dois alugueis. A ideia da jovem era conseguir comprar o apartamento no futuro. "Com o tempo, aqui ficou muito pequeno pra mim, pelo meu trabalho, pelas coisas que eu faço. Eu sinto que o projeto não foi realista para a minha vida", contou.

Mesmo assim, com o apartamento pronto, Dora queria continuar com o espaço para que ela pudesse alugar ou mesmo trazer a sua mãe para morar lá. No entanto, segundo ela, o proprietário aumentou "absurdamente" o valor "sendo que, o que realmente mudou e valorizou esse apartamento foi a obra que eu custeei", disse. "Ficou pesado pra mim, não tenho dinheiro pra isso e vou ter que me mudar. Não faria sentido eu pagar a obra duas vezes", desabafou.

Apartamento alugado de Dora Figueiredo que foi devolvido após reformado Crédito: YouTube/Reprodução

'Despejados'

O caso de Dora não é o único semelhante na internet. O mesmo aconteceu com a influenciadora Jhenny Keller. A artista estava preparando um reality de reforma para mostrar ao seu seguidores as mudanças que faria no seu apartamento alugado.