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Especialistas dão soluções práticas para decorar um imóvel alugado

Não é porque o imóvel é alugado que não merece um toque especial na decoração. Saiba como mudar o ambiente sem causar danos
Laura Gomes

Laura Gomes

Publicado em 

06 set 2023 às 10:00

Publicado em 06 de Setembro de 2023 às 10:00

Especialistas apresentam soluções práticas de decoração para imóveis alugados
Aluguel não é sinônimo de uma casa sem personalidade e inúmeras restrições Crédito: Shutterstock
Alugar uma casa não significa abrir mão de personalidade e liberdade. É possível deixar um imóvel com a sua cara, sem causar danos e transtornos. A escolha de soluções inteligentes de decoração pode transformar os espaços sem grandes intervenções. 
A arquiteta Carina Dal Fabbro ressalta que a chave para um lar alugado com "a sua cara" está na escolha de ajustes inteligentes. Tanto para preservar a integridade do imóvel, quanto para não prejudicar o inquilino temporário. Essas mudanças devem ser pensadas de maneira cuidadosa.

"O aluguel está longe de ser uma condição que resulta em um modo de vida descaracterizado e sem o senso de pertencimento. Independentemente do vínculo, é perfeitamente possível refletir a personalidade dentre escolhas assertivas”, diz.
Especialistas apresentam soluções práticas de decoração para imóveis alugados
O uso de texturas, pinturas e papeis de parede é uma maneira muito prática para repaginar o quarto Crédito: Projeto de Carina Dal Fabbro

Pequenas mudanças, grandes diferenças 

Tapetes, cortinas, almofadas e móveis soltos são boas opções para mudar a estética rapidamente, tornando o ambiente aconchegante e a seu gosto.
Especialistas apresentam soluções práticas de decoração para imóveis alugados
Tapete, cortina, almofadas sobre o sofá, objetos, poltrona e outros móveis soltos ajudam a mudar o visual do ambiente rapidamente Crédito: Projeto de Carina Dal Fabbro
Em vez de transformações profundas, ajustes pontuais chamados de "maquiagem", como a aplicação de texturas, papel de parede ou pintura são a melhor opção. Alterações maiores requerem aprovação prévia e documentada do proprietário e pode gerar dores de cabeça. 
Além disso, uma limpeza profunda dos azulejos, adesivos ou pinturas práticas também são aliados na hora de transformar seu lar. 
Especialistas apresentam soluções práticas de decoração para imóveis alugados
Muitos imóveis já contam com armários embutidos, atributo que pode ser sinônimo de praticidade ou um desafio estético Crédito: Projeto de Carina Dal Fabbro
Para o chão, recomenda-se piso sobre piso em áreas molhadas ou piso vinílico de fácil manutenção. A substituição de móveis, quadros e até mesmo lâmpadas pode fazer uma grande diferença no imóvel também. 

Economia que gera resultados 

A especialista aconselha também que, a melhor das opções para deixar seu cantinho do seu jeito é utilizar o que já se tem de diferentes formas. É preciso, além de criatividade, ter a clara noção do orçamento, optando sempre por renovações econômicas.  
Especialistas apresentam soluções práticas de decoração para imóveis alugados
Peça-chave e que faz a diferença no ambiente é o tapete Crédito: Projeto de Carina Dal Fabbro
"É mais que possível transformar o imóvel alugado em um ambiente elegante e encantador. Soluções práticas, funcionais e que cabem no bolso, estão à disposição para atender todos os gostos"
Kátia Martins Cavalcanti - Arquiteta e Urbanista/Designer de Interiores

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