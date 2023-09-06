Especialistas dão soluções práticas para decorar um imóvel alugado

Alugar uma casa não significa abrir mão de personalidade e liberdade. É possível deixar um imóvel com a sua cara, sem causar danos e transtornos. A escolha de soluções inteligentes de decoração pode transformar os espaços sem grandes intervenções.
A arquiteta Carina Dal Fabbro ressalta que a chave para um lar alugado com "a sua cara" está na escolha de ajustes inteligentes. Tanto para preservar a integridade do imóvel, quanto para não prejudicar o inquilino temporário. Essas mudanças devem ser pensadas de maneira cuidadosa.
"O aluguel está longe de ser uma condição que resulta em um modo de vida descaracterizado e sem o senso de pertencimento. Independentemente do vínculo, é perfeitamente possível refletir a personalidade dentre escolhas assertivas”, diz.
Pequenas mudanças, grandes diferenças
Tapetes, cortinas, almofadas e móveis soltos são boas opções para mudar a estética rapidamente, tornando o ambiente aconchegante e a seu gosto.
Em vez de transformações profundas, ajustes pontuais chamados de "maquiagem", como a aplicação de texturas, papel de parede ou pintura são a melhor opção. Alterações maiores requerem aprovação prévia e documentada do proprietário e pode gerar dores de cabeça.
Além disso, uma limpeza profunda dos azulejos, adesivos ou pinturas práticas também são aliados na hora de transformar seu lar.
Para o chão, recomenda-se piso sobre piso em áreas molhadas ou piso vinílico de fácil manutenção. A substituição de móveis, quadros e até mesmo lâmpadas pode fazer uma grande diferença no imóvel também.
Economia que gera resultados
A especialista aconselha também que, a melhor das opções para deixar seu cantinho do seu jeito é utilizar o que já se tem de diferentes formas. É preciso, além de criatividade, ter a clara noção do orçamento, optando sempre por renovações econômicas.
"É mais que possível transformar o imóvel alugado em um ambiente elegante e encantador. Soluções práticas, funcionais e que cabem no bolso, estão à disposição para atender todos os gostos"