Sonho realizado

Garoto de 6 anos recebe escolta especial da PRF até Hospital de Vitória

A criança possui uma deficiência visual severa e sonho ser policial. Na manhã desta sexta (31), ele foi de viatura até o Hospital Infantil, onde realiza o tratamento

Publicado em 31 de Março de 2023 às 15:05

Jaciele Simoura

Um olhar, um sorriso, um abraço ou até mesmo uma carona. Os pequenos gestos são os que fazem a diferença. Kayllon Breno Sousa Oliveira é encantado e apaixonado pela família, pela vida e pelas polícias. Sua deficiência visual severa não tirou o seu sonho de ser policial.
E a manhã desta sexta-feira (31) estará marcada para sempre na vida do pequeno por conta de um gesto de carinho. Isso porque ele foi “escoltado”, em um Porsche, por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), de Viana até o Hospital Infantil, em Vitória.
Menino de seis anos é "escoltado" pela PRF até hospital Crédito: Divulgação | Polícia Rodoviária Federal
Kayllon é morador da zona rural de Iúna e veio à Capital para mais uma fase do seu tratamento, juntamente com o pai, Josimar Reis.
O agente da PRF, Wylis Lyra, contou à TV Gazeta, que o pai procurou os policiais para contar sobre a paixão do menino pelas polícias. Contou também que na manhã desta sexta-feira (31), ele passaria por um tratamento e queria presentear o filho.
“Esse presente foi para nós. Uma pessoa que dá uma lição de vida, mostrando entusiasmo e alegria. Veio na viatura com a gente, conversando, dando sinais, liga a sirene, apertou a buzina. Foi emocionante para nós”, disse Lyra.
Muito animado, o pequeno conversou com o repórter Elton Ribeiro, da TV Gazeta. 
"Eu gosto de polícia porque meu sonho é ser policial"
Kayllon Breno Sousa Oliveira
Os policiais também mimaram o pequeno com boné da PRF. Ele ainda falou ao rádio da viatura. 

Veja Também

As curiosidades sobre Messi, cão da PM que se destaca em operações no ES

Projeto de agroinovação sustentável em MG vai beneficiar o ES

'Não quero ele solto', diz avó de Kauã sobre júri de Georgeval na segunda

