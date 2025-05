Após ter alta

Garçom esfaqueado em Guarapari: "Me ameaçou de morte e falou que eu era pobre e negro"

Vítima relata que já havia registrado três boletins contra o idoso. Facada atingiu 17 cm de profundidade e atingiu o fígado. O agressor teria dito que “nada aconteceria” por conta da condição econômica dele

Bruno Nézio Reporter / [email protected]

Publicado em 26 de maio de 2025 às 18:00

Homem de 82 anos esfaqueia garçom em quiosque na Praia das Castanheiras, em Guarapari Crédito: Leitor A Gazeta

O garçom de 35 anos esfaqueado no último domingo (25) pelo homem identificado como César Araújo de Oliveira, de 82 anos, enquanto trabalhava em um quiosque na Praia das Castanheiras, em Guarapari, recebeu alta hospitalar na manhã desta segunda-feira (26). Ainda se recuperando do ferimento, ele agora busca justiça e afirma que o agressor já havia o ameaçado outras vezes. >

Segundo o relato do trabalhador, que pediu para não ser identificado, essa não foi a primeira vez que o idoso se envolveu em situações de assédio e ameaças. "Dois dias antes, ele foi ao quiosque e parou em frente ao balcão. Ele sempre faz isso, para ali e assedia as meninas que trabalham. Fica pegando na mão, beijando no rosto. Eu sou o único homem que trabalha lá, então pergunto o que está acontecendo, tento proteger", contou para o repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta.>

Facada perfurou 17 cm e atingiu o fígado, garçom já teve alta Crédito: Oliveira Alves

Ele afirma já ter registrado três boletins de ocorrência contra o idoso. "Ele me ameaçou de morte antes. Disse que não ia dar em nada porque eu sou pobre, negro, e que devido à situação financeira dele, nada aconteceria", relatou.>

A tentativa de homicídio ocorreu por volta das 13h. O garçom atendia clientes quando foi ameaçado verbalmente. "Ele passou na frente e falou que ia encher minha cara de porrada. Quando ouvi isso, não aguentei e perguntei o que ele tinha dito. Foi quando ele me enfiou a faca", detalhou a vítima.>

A facada, de acordo com ele, foi única, mas profunda. A lâmina atingiu 17 centímetros de profundidade e atingiu o fígado. “Quando vi, já estava no chão, com uma aglomeração ao redor, e depois no hospital. O que mais me assustava era o semblante das pessoas me olhando. Achei que tinha acabado, que ia morrer”.>

Uma amiga da vítima, que preferiu não se identificar, contou para a reportagem da TV Gazeta que foi uma das primeiras a socorrê-lo. “Ele caiu na minha perna, estava muito gelado e ofegante. Pensei o pior”, disse.>

Apesar da gravidade, o garçom se recupera bem e espera resultados da Justiça. “Agora é esperar por justiça. Essa já é a sexta vez que ele se envolve em problemas nos quiosques da região. Todo mundo conhece", contou o trabalhador.>

O agressor, identificado como César Araújo de Oliveira, de 82 anos, foi preso em flagrante e encaminhado à 5ª Delegacia Regional de Guarapari.>

Relembre o caso

Um garçom de 35 anos foi esfaqueado por um cliente de 82 anos em um quiosque localizado na Praia das Castanheiras, em Guarapari, na tarde do último domingo (25). O idoso tentou se livrar da arma, arremessando-a em uma área de vegetação, mas foi detido pelos policiais que atenderam a ocorrência.>

Em depoimento à polícia, o idoso afirmou que agiu em legítima defesa, alegando que o garçom pretendia agredi-lo por ordens da proprietária do quiosque, sem nenhum motivo aparente. No entanto, o trabalhador apresentou outra versão: segundo ele, o agressor é um frequentador conhecido na região, com histórico de ameaças, ofensas e até assédio contra funcionárias do local.>

A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de César Araújo de Oliveira e o espaço segue aberto para um posicionamento. >

