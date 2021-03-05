Gambá entra em restaurante de Vitória e dá susto em clientes

Frequentadores de um restaurante na Reta da Penha, em Vitória, se assustaram com a presença de um cliente inusitado no início da tarde desta sexta-feira (5). Um gambá entrou pela porta da frente e causou confusão entre as pessoas que almoçavam no local, que pensaram se tratar de um rato.
O advogado Thiago Nogueira estava no restaurante quando o bichinho apareceu. Ele contou que o estabelecimento fica bem embaixo do escritório onde trabalha e que almoça lá frequentemente, mas que nunca tinha passado por uma situação como essa.
"Estava almoçando no restaurante e um gambá veio da Reta da Penha e entrou no restaurante. Foi um rebuliço, acharam que era um rato, mas o gerente cercou o gambazinho e o colocou em uma caixa de papelão", explicou.
O problema maior, porém, começou aí. Thiago alegou que tentou ligar para vários órgãos ambientais, como o Ibama e a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Vitória, mas, segundo o advogado, todos afirmaram que não realizavam resgate de animais silvestres. Depois de muitas tentativas, finalmente uma equipe da prefeitura foi até o local recolher o animal, que será recolocado na natureza.
"O principal é a omissão da prefeitura de mandar alguém fazer o resgate. Aconteceu por volta das 13h, só vieram buscar agora, às 15h. A nossa principal reclamação era com a demora pra prefeitura vir recolher e tivemos que conscientizar as pessoas de que não era um rato, o pessoal queria jogar ele na rua", exclamou.
O QUE FAZER SE ENCONTRAR UM GAMBÁ
- Para qualquer situação com animais silvestres, a indicação é entrar em contato com os órgãos ambientais, como o Ibama, Polícia Ambiental e Prefeituras
- No caso de marsupiais, entrar em contato com o @projetomarsupiais pelas redes sociais ou pelo número (27) 99810-5848
- NÃO mexer com o animal, pois ele pode se sentir ameaçado ou atacado
- Caso haja algum animal doméstico por perto, como gatos ou cachorros, é indicado prendê-los, para que não ataquem o gambá