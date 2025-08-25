Funcionários passam mal após vazamento de amônia em frigorífico de Vila Velha

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 16:32
Nove funcionários de um frigorífico passaram mal após um microvazamento de amônia, ocorrido nesta segunda-feira (25), no bairro Caçaroca, em Vila Velha. As vítimas precisaram ser levadas para um Pronto Atendimento do bairro Bela Vista, em Cariacica, após o ocorrido. O repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, apurou que a unidade de saúde parou de receber novos pacientes para fazer o atendimento dos colaboradores do estabelecimento.
Segundo a Kajory Alimentos, empresa responsável pelo frigorífico, uma equipe realizava a limpeza do local no horário de almoço, quando percebeu um odor de amônia. Devido ao horário, os outros colaboradores da fábrica estavam no refeitório. O microvazamento aconteceu em uma área isolada, sendo restrita a entrada dos demais funcionários. A empresa destacou que, após o ocorrido, os funcionários foram encaminhados pela própria empresa ao PA.
Em nota, a Kajory ainda informou que manutenções preventivas são constantes e que, mesmo sendo incomuns, casos de vazamentos de amônia podem acontecer em empresas que possuem o composto químico. "Importante destacar que não houve necessidade de acionar os bombeiros, e a ocorrência foi resolvida internamente em menos de 30 minutos, sem maiores impactos à operação ou à segurança", finalizou a empresa.
O repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, ainda apurou que os pacientes estão sendo orientados a procurarem outras unidades de saúde para a maior segurança de todos. Segundo testemunhas, os funcionários do frigorífico chegaram ao PA de ambulância.
A Prefeitura de Cariacica foi questionada pela reportagem sobre um eventual fechamento do PA de Bela Vista e aguarda um posicionamento.
