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Fuga de calopsita mobiliza equipe do Corpo de Bombeiros em Vitória

Segundo os proprietários, "Pituco" teria fugido de casa há dois dias, e foi visto na Avenida Rio Branco, na Praia do Canto; muitos curiosos acompanharam o trabalho da corporação, nesta quinta (7)

Publicado em 07 de Dezembro de 2023 às 21:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2023 às 21:47
Fuga de calopsita mobiliza equipe de bombeiros em Vitória
Calopsita foi resgatada na copa de árvores na Avenida Rio Branco, na Praia do Canto Crédito: João Brito
"O Resgate do Soldado Ryan"? "Missão Impossível"? Não chega a ser um filme de Hollywood, mas quem passou pela região da Praia do Canto, em Vitória, na noite desta quinta-feira (7), se deparou com uma história no mínimo curiosa. Acredite se quiser: uma equipe de Bombeiros foi acionada para retirar "Pituco", uma calopsita (fujona) de estimação, da copa de árvores na Avenida Rio Branco. 
Segundo o repórter da TV Gazeta João Brito, que esteve no local, o animal teria fugido de casa há dois dias. Alguns familiares o avistaram na região, perto da ciclovia na altura da Rua Constante Sodré, e a corporação não hesitou em atender o chamado inusitado. O resgate do pet foi um sucesso!
Vários curiosos do bairro acompanharam a 'missão', além dos quatro profissionais do Corpo de Bombeiros que atuaram na ocorrência. Houve comoção, chororô e – quando tudo deu certo – muitos carinhos no fujão.

Fuga de calopsita mobiliza equipe de Bombeiros em Vitória

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