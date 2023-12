Fuga de calopsita mobiliza equipe do Corpo de Bombeiros em Vitória

Segundo os proprietários, "Pituco" teria fugido de casa há dois dias, e foi visto na Avenida Rio Branco, na Praia do Canto; muitos curiosos acompanharam o trabalho da corporação, nesta quinta (7)

"O Resgate do Soldado Ryan"? "Missão Impossível"? Não chega a ser um filme de Hollywood, mas quem passou pela região da Praia do Canto, em Vitória, na noite desta quinta-feira (7), se deparou com uma história no mínimo curiosa. Acredite se quiser: uma equipe de Bombeiros foi acionada para retirar "Pituco", uma calopsita (fujona) de estimação, da copa de árvores na Avenida Rio Branco.