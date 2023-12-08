Fuga de calopsita mobiliza equipe do Corpo de Bombeiros em Vitória

"O Resgate do Soldado Ryan"? "Missão Impossível"? Não chega a ser um filme de Hollywood, mas quem passou pela região da Praia do Canto, em Vitória, na noite desta quinta-feira (7), se deparou com uma história no mínimo curiosa. Acredite se quiser: uma equipe de Bombeiros foi acionada para retirar "Pituco", uma calopsita (fujona) de estimação, da copa de árvores na Avenida Rio Branco.
Segundo o repórter da TV Gazeta João Brito, que esteve no local, o animal teria fugido de casa há dois dias. Alguns familiares o avistaram na região, perto da ciclovia na altura da Rua Constante Sodré, e a corporação não hesitou em atender o chamado inusitado. O resgate do pet foi um sucesso!
Vários curiosos do bairro acompanharam a 'missão', além dos quatro profissionais do Corpo de Bombeiros que atuaram na ocorrência. Houve comoção, chororô e – quando tudo deu certo – muitos carinhos no fujão.