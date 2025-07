Saiba como foi feita

Foto ou montagem? Fotógrafo explica imagem com três cartões-postais do ES

Imagem produzida por Deivid Gava viraliza nas redes sociais ao reunir, de uma só vez, o Aeroporto de Vitória, a Terceira Ponte e o Convento da Penha

Uma fotografia inusitada reunindo pontos turísticos do Espírito Santo chamou a atenção nas redes sociais no último fim de semana. A imagem apresenta, em um único clique, três cartões-postais do Estado: o Convento da Penha, a Terceira Ponte e o Aeroporto de Vitória. O enquadramento impressionou tanta gente que muitos questionaram: "É uma montagem?">

Os comentários ficaram divididos e com a maioria tentando adivinhar de onde o clique havia sido feito. Quem registrou a cena foi o fotógrafo e influenciador Deivid Gava, que precisou ir às redes sociais esclarecer: a foto é real. Ele explica que utilizou uma lente de 55-250mm com o zoom no máximo, o que causa esse efeito de compressão dos planos – parece que tudo está mais próximo do que realmente é. >

Além da técnica, o ponto em que a foto foi tirada também causou curiosidade. O clique foi feito em agosto de 2023, no novo viaduto de Carapina, na Serra. O fotógrafo conta que estava voltando de Linhares, no Norte do Estado, quando decidiu parar para observar a vista. “Logo que inaugurou o viaduto, eu despertei a curiosidade para ver qual era a vista que ia proporcionar para quem fosse passar lá em cima. Como sempre carrego meus equipamentos no carro, fui até a parte de pedestres e vi a cena. Quando percebi os três pontos alinhados, pensei: é agora”, relembra.>

Apesar de ter sido publicada anteriormente, a imagem alcançou novos públicos desta vez. “Ela furou a bolha e viralizou de verdade. Muita gente desacreditou. Disse que era impossível a Terceira Ponte estar tão próxima do Convento e do aeroporto. Teve até quem jurasse que eu juntei três fotos diferentes numa só”, afirma.>

Repercussão

Dono da marca “Fala Capixaba”, Deivid usa suas redes sociais para apresentar o Espírito Santo sob novos ângulos. Com vídeos que já ultrapassaram a marca de 1 milhão de visualizações, o influenciador comemora a repercussão. “Meu trabalho é este: mostrar o Estado de um jeito diferente. Fico muito feliz quando uma foto como essa desperta tanto interesse”, relata o fotógrafo.

Após a nova repercussão da imagem, o fotógrafo alcançou a marca de 50 mil seguidores no Instagram e 30 mil no TikTok. A foto em questão já acumula mais de 170 mil visualizações – número considerado expressivo para um conteúdo fotográfico, de acordo com Deivid.>

A história por trás da imagem também tem um toque pessoal: o clique foi feito quando Deivid voltava de uma visita à então namorada – hoje sua esposa. O curioso é que o casal se conheceu em 2022 nos comentários de uma publicação de A Gazeta no Instagram, em um post com uma das fotos de Deivid. Josy Gomes, até então uma desconhecida para ele, elogiou a imagem. Em meio a centenas de comentários, foi o dela que chamou a atenção do fotógrafo – e nem ele sabe explicar exatamente por quê.>

