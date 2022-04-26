Segundo parentes de aluno, esta teria sido a foto enviada pelo outro estudante na última quarta-feira (20) Crédito: Reprodução

Your browser does not support the audio element. Foto de arma no WhatsApp vira caso de polícia em escola de Vila Velha

Mensagens enviadas por um aluno de uma escola particular de Vila Velha viraram caso de polícia na última quarta-feira (20). Por meio do WhatsApp, o estudante enviou a foto de uma arma – que teria sido acompanhada de uma espécie de ameaça – para o grupo com os colegas de classe, preocupando os estudantes e os pais deles.

De forma anônima, a situação foi denunciada à Polícia Militar . A informação registrada foi que o "aluno de uma escola localizada no bairro Coqueiral de Itaparica havia ameaçado ir ao colégio em posse de uma arma de fogo naquele dia". No entanto, quando os policiais chegaram à instituição de ensino, a direção informou que "tudo estava resolvido, sendo a ocorrência encerrada no local".

Apesar do posicionamento da instituição, informações sobre o comportamento adotado pelo jovem acabaram se espalhando para o restante dos alunos e responsáveis ao longo dos últimos dias. Assustados e sem saberem exatamente o que havia acontecido, alguns desses parentes de estudantes entraram em contato com A Gazeta nesta terça-feira (26), por meio de mensagens e áudios, pedindo ajuda para esclarecimento da situação.

"Os pais estão aflitos e inseguros com a possibilidade de alguém ter circulado armado na escola" X. - Tia de aluno (não quis ser identificada)

De acordo com a tia de um aluno, o sobrinho comentou do episódio no Feriado de Tiradentes (21). "Na hora, não dei muito crédito, mas hoje (26) mandaram a foto e o áudio que esse outro aluno teria enviado. A escola não teve transparência e emitiu um comunicado só ontem, meio que abafando o caso", comentou.

A mãe do mesmo estudante também reclamou da ausência de esclarecimentos sobre o caso por parte da escola. "Os pais não sabem se, de fato, esse menino entrou armado ou se só fez a ameaça. A gente nem sabe se ele ainda permanece estudando no colégio ou não", desabafou.

A reportagem de A Gazeta não conseguiu contato com os pais do estudante que enviou as mensagens para ter mais detalhes sobre o ocorrido.

O QUE DIZ A ESCOLA

Em nota, a SEB Vila Velha garantiu que "não procede a informação de que um aluno entrou nas dependências da escola armado" e afirmou que "o estudante em questão enviou, em tom de brincadeira, mensagem com uma imagem de arma para o grupo privado de mensagens da turma".