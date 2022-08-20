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Vendaval

Força do vento derruba árvore na ES 257, em Aracruz

Corpo de Bombeiros foi acionado e, com motosserras, cortou os galhos. O trânsito foi liberado ainda na noite de sexta-feira (20)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

20 ago 2022 às 13:01

Publicado em 20 de Agosto de 2022 às 13:01

Trecho onde caiu árvore na ES 257, em Aracruz
Trecho onde árvore caiu na ES 257, em Aracruz Crédito: Reprodução/Redes Sociais
A força do vento derrubou uma árvore na noite de segunda-feira (19) na rodovia ES 257, na zona rural de Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Não houve registro de carros atingidos. A pista ficou totalmente interditada até que o Corpo de Bombeiros chegasse ao local para desobstruir o caminho. Durante a noite, o trânsito havia sido liberado novamente.
A ocorrência foi registrada por volta das 19h, em uma localidade já próximo do limite entre Aracruz e Ibiraçu. Os bombeiros utilizaram motosserra para cortar galhos e retirar a árvore.
A queda da árvore ocorreu pela força do vento. Devido à chegada de uma frente fria no Espírito Santo, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alertas para vendaval, grande acumulado de chuva e redução das temperaturas a partir de sexta-feira  (19) até o fim deste sábado (20), podendo ser prorrogado.
Aracruz está na lista de municípios que podem ser impactados por essa mudança no tempo: na redução da temperatura, o risco de vendaval e um grande acumulado de chuva. Moradores ainda fizeram o registro de uma nuvem funil, mas não houve ocorrências por conta do fenômeno, de acordo com a Defesa Civil do município.

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