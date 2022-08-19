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Fim de semana

Inmet emite alerta para queda de temperatura, chuva e vendaval no ES

Nesta sexta-feira (19), cidades do Estado receberam laranja (perigo) para queda de temperatura e alerta amarelo (perigo potencial) para acumulado de chuva e vendaval; confira a lista
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

19 ago 2022 às 18:45

Publicado em 19 de Agosto de 2022 às 18:45

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Cidades do Estado receberam alerta para acumulado de chuva, vendaval e declínio de temperatura Crédito: Vitor Jubini
Alguns moradores de cidades capixabas notaram que o tempo começou a mudar já na tarde desta sexta-feira (19), e o Espírito Santo recebeu alerta amarelo (de perigo potencial) para acumulado de chuva e vendaval, e laranja (de perigo) para queda de temperatura. Também há alerta para vendaval em algumas regiões. O aviso é do Instituto Nacional de Metereologia (Inmet).
De acordo com o instituto, o declínio de temperatura começou às 10h desta sexta-feira (19) e vai até 23h de sábado (20), com risco de queda de mais que 5ºC. O alerta vale para todos os 78 municípios capixabas.
O aviso de acumulado de chuva iniciou às 15h desta sexta-feira (19) e tem validade até 10h de sábado (20), em 56 municípios do Estado. A previsão é de chuva entre 20 a 30 mm por hora ou de até 50 mm por dia, com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos.

CIDADES COM ALERTA PARA CHUVA:

  1. Águia Branca 
  2. Alfredo Chaves 
  3. Anchieta
  4. Apiacá
  5. Aracruz
  6. Atílio Vivacqua
  7. Barra de São Francisco
  8. Boa Esperança
  9. Bom Jesus do Norte
  10. Cachoeiro de Itapemirim
  11. Cariacica
  12. Castelo
  13. Colatina
  14. Conceição da Barra
  15. Domingos Martins
  16. Ecoporanga
  17. Fundão
  18. Governador Lindenberg
  19. Guarapari
  20. Ibiraçu
  21. Iconha
  22. Itapemirim
  23. Jaguaré
  24. João Neiva
  25.  Linhares
  26.  Marataízes
  27.  Marechal Floriano
  28.  Marilândia
  29.  Mimoso do Sul
  30.  Montanha
  31.  Mucurici
  32.  Muqui
  33.  Nova Venécia
  34.  Pedro Canário
  35.  Pinheiros
  36.  Piúma
  37.  Ponto Belo
  38.  Presidente Kennedy
  39.  Rio Bananal
  40.  Rio Novo do Sul
  41.  Santa Leopoldina
  42.  Santa Maria de Jetibá
  43.  Santa Teresa
  44.  São Domingos do Norte
  45.  São Gabriel da Palha
  46.  São José do Calçado
  47.  São Mateus
  48.  São Roque do Canaã
  49.  Serra
  50.  Sooretama
  51.  Vargem Alta
  52.  Viana
  53.  Vila Pavão
  54.  Vila Valério
  55.  Vila Velha
  56.  Vitória
O aviso de vendaval também está em alerta amarelo, indicando perigo potencial para 58 cidades. Ele é válido de 9h desta sexta-feira (19) até 10h de sábado (20), com ventos variando entre 40 km/h e 60 km/h. O risco para queda de galhos de árvores é baixo.

CIDADES COM ALERTA PARA VENDAVAL:

  1. Afonso Cláudio
  2.  Alegre
  3.  Alfredo Chaves
  4.  Anchieta
  5.  Apiacá
  6.  Aracruz
  7.  Atílio Vivacqua
  8.  Baixo Guandu
  9. Bom Jesus do Norte
  10.  Brejetuba
  11.  Cachoeiro de Itapemirim
  12.  Cariacica
  13.  Castelo
  14.  Colatina
  15.  Conceição do Castelo
  16.  Divino de São Lourenço
  17.  Domingos Martins
  18.  Dores do Rio Preto
  19.  Fundão
  20.  Guaçuí
  21.  Guarapari
  22.  Ibatiba
  23. Ibiraçu
  24.  Ibitirama
  25.  Iconha
  26. Irupi 
  27. Itaguaçu
  28.  Itapemirim
  29.  Itarana
  30. Iúna
  31.  Jaguaré
  32.  Jerônimo Monteiro
  33. João Neiva
  34.  Laranja da Terra
  35.  Linhares
  36.  Marataízes
  37.  Marechal Floriano
  38.  Marilândia
  39. Mimoso do Sul
  40.  Muniz Freire
  41.  Muqui
  42.  Piúma
  43.  Presidente Kennedy
  44.  Rio Bananal
  45.  Rio Novo do Sul
  46.  Santa Leopoldina
  47.  Santa Maria de Jetibá
  48.  Santa Teresa
  49.  São José do Calçado
  50.  São Mateus
  51.  São Roque do Canaã
  52.  Serra
  53.  Sooretama
  54.  Vargem Alta
  55.  Venda Nova do Imigrante
  56.  Viana
  57.  Vila Velha
  58.  Vitória

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