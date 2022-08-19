Inmet emite alerta para queda de temperatura, chuva e vendaval no ES

Alguns moradores de cidades capixabas notaram que o tempo começou a mudar já na tarde desta sexta-feira (19), e o Espírito Santo recebeu alerta amarelo (de perigo potencial) para acumulado de chuva e vendaval, e laranja (de perigo) para queda de temperatura. Também há alerta para vendaval em algumas regiões. O aviso é do Instituto Nacional de Metereologia (Inmet).
De acordo com o instituto, o declínio de temperatura começou às 10h desta sexta-feira (19) e vai até 23h de sábado (20), com risco de queda de mais que 5ºC. O alerta vale para todos os 78 municípios capixabas.
O aviso de acumulado de chuva iniciou às 15h desta sexta-feira (19) e tem validade até 10h de sábado (20), em 56 municípios do Estado. A previsão é de chuva entre 20 a 30 mm por hora ou de até 50 mm por dia, com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos.
CIDADES COM ALERTA PARA CHUVA:
- Águia Branca
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição da Barra
- Domingos Martins
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guarapari
- Ibiraçu
- Iconha
- Itapemirim
- Jaguaré
- João Neiva
- Linhares
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Montanha
- Mucurici
- Muqui
- Nova Venécia
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Piúma
- Ponto Belo
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vargem Alta
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
O aviso de vendaval também está em alerta amarelo, indicando perigo potencial para 58 cidades. Ele é válido de 9h desta sexta-feira (19) até 10h de sábado (20), com ventos variando entre 40 km/h e 60 km/h. O risco para queda de galhos de árvores é baixo.
CIDADES COM ALERTA PARA VENDAVAL:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jaguaré
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São José do Calçado
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória