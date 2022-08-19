Inmet emite alerta para queda de temperatura, chuva e vendaval no ES

Cidades do Estado receberam alerta para acumulado de chuva, vendaval e declínio de temperatura Crédito: Vitor Jubini

Alguns moradores de cidades capixabas notaram que o tempo começou a mudar já na tarde desta sexta-feira (19), e o Espírito Santo recebeu alerta amarelo (de perigo potencial) para acumulado de chuva e vendaval, e laranja (de perigo) para queda de temperatura. Também há alerta para vendaval em algumas regiões. O aviso é do Instituto Nacional de Metereologia ( Inmet ).

De acordo com o instituto, o declínio de temperatura começou às 10h desta sexta-feira (19) e vai até 23h de sábado (20), com risco de queda de mais que 5ºC. O alerta vale para todos os 78 municípios capixabas.

O aviso de acumulado de chuva iniciou às 15h desta sexta-feira (19) e tem validade até 10h de sábado (20), em 56 municípios do Estado. A previsão é de chuva entre 20 a 30 mm por hora ou de até 50 mm por dia, com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos.

CIDADES COM ALERTA PARA CHUVA:

Águia Branca Alfredo Chaves Anchieta Apiacá Aracruz Atílio Vivacqua Barra de São Francisco Boa Esperança Bom Jesus do Norte Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Castelo Colatina Conceição da Barra Domingos Martins Ecoporanga Fundão Governador Lindenberg Guarapari Ibiraçu Iconha Itapemirim Jaguaré João Neiva Linhares Marataízes Marechal Floriano Marilândia Mimoso do Sul Montanha Mucurici Muqui Nova Venécia Pedro Canário Pinheiros Piúma Ponto Belo Presidente Kennedy Rio Bananal Rio Novo do Sul Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa Teresa São Domingos do Norte São Gabriel da Palha São José do Calçado São Mateus São Roque do Canaã Serra Sooretama Vargem Alta Viana Vila Pavão Vila Valério Vila Velha Vitória



O aviso de vendaval também está em alerta amarelo, indicando perigo potencial para 58 cidades. Ele é válido de 9h desta sexta-feira (19) até 10h de sábado (20), com ventos variando entre 40 km/h e 60 km/h. O risco para queda de galhos de árvores é baixo.

CIDADES COM ALERTA PARA VENDAVAL: