Vídeo: nuvem de tempestade assusta moradores de Aracruz

Uma nuvem de tempestade assustou moradores de Aracruz, Norte do Espírito Santo, no fim da tarde desta sexta-feira (19). Segundo o Coordenador do Sistema de Informações Meteorológicas do Incaper, Hugo Ramos, se trata de um fenômeno causado pela força dos ventos conhecido como nuvem funil. Leitores de A Gazeta registraram vídeos impressionantes que mostram o fenômeno (veja acima)
“Pelas imagens, trata-se de uma nuvem funil. Toda nuvem de tempestade tem movimentos circulares, e quando esse movimento se projeta para o chão em uma velocidade muito intensa ele forma esse cone. Ele pode ser classificado como tornado, se tocar no chão, ou como tromba d'água se tocar a superfície da água”, explica Hugo.
Um dos vídeos foi registrado no Portocel, terminal portuário da Suzano, na localidade de Barra do Riacho. Funcionários confirmaram que o fenômeno foi visto do local. Segundo a empresa, não houve prejuízos.
Aracruz está entre os municípios com o aviso de vendaval, de acordo com o Instituto Nacional de Metereologia (Inmet). O alerta é válido de 9h desta sexta-feira (19) até 10h de sábado (20), com ventos variando entre 40 km/h e 60 km/h.