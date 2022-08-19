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Vídeo: nuvem de tempestade assusta moradores de Aracruz

Segundo o Incaper, a formação observada no começo da noite desta sexta (19) se trata de um fenômeno causado pela força dos ventos conhecido como "nuvem funil"
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

19 ago 2022 às 20:26

Publicado em 19 de Agosto de 2022 às 20:26

Uma nuvem de tempestade assustou moradores de Aracruz, Norte do Espírito Santo, no fim da tarde desta sexta-feira (19). Segundo o Coordenador do Sistema de Informações Meteorológicas do Incaper, Hugo Ramos, se trata de um fenômeno causado pela força dos ventos conhecido como nuvem funil. Leitores de A Gazeta registraram vídeos impressionantes que mostram o fenômeno (veja acima)
“Pelas imagens, trata-se de uma nuvem funil. Toda nuvem de tempestade tem movimentos circulares, e quando esse movimento se projeta para o chão em uma velocidade muito intensa ele forma esse cone. Ele pode ser classificado como tornado, se tocar no chão, ou como tromba d'água se tocar a superfície da água”, explica Hugo.
Um dos vídeos foi registrado no Portocel, terminal portuário da Suzano, na localidade de Barra do Riacho. Funcionários confirmaram que o fenômeno foi visto do local. Segundo a empresa, não houve prejuízos. 
Aracruz está entre os municípios com o aviso de vendaval, de acordo com o Instituto Nacional de Metereologia (Inmet). O alerta é válido de 9h desta sexta-feira (19) até 10h de sábado (20), com ventos variando entre 40 km/h e 60 km/h.

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