Fim de semana terá tempo fechado e chuva em todo o Espírito Santo

Previsão do Incaper mostra que o tempo deve fechar no sábado (20) no Espírito Santo Crédito: Incaper

A frente fria que passa pela Região Sudeste do Brasil deve causar os primeiros impactos no Espírito Santo nesta sexta-feira (19), com previsão de chuva no fim do dia. Mas é no sábado (20) que o tempo ficará totalmente fechado e chuvoso.

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) aponta que esta sexta-feira terá sol ao longo do dia por todo o Estado, mas, entre a noite e a madrugada, chove nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória devido à aproximação da frente fria.

No sábado (20), os impactos do fenômeno climático ficarão ainda mais evidentes, com o tempo chuvoso. Nas Regiões Noroeste e Serrana a chuva é menos frequente e as temperaturas diurnas diminuem em todas as regiões. As máximas na Grande Vitória não devem passar dos 24 °C.