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Frente fria

Fim de semana terá tempo fechado e chuva em todo o Espírito Santo

Segundo o Incaper, primeiros impactos da frente fria começam nesta sexta-feira (19) e tempo ficará fechado sábado (20) e domingo (21); veja previsão meteorológica
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

18 ago 2022 às 07:33

Publicado em 18 de Agosto de 2022 às 07:33

Previsão do Incaper mostra que o tempo deve fechar neste sábado (20), no Espírito Santo
Previsão do Incaper mostra que o tempo deve fechar no sábado (20) no Espírito Santo Crédito: Incaper
A frente fria que passa pela Região Sudeste do Brasil deve causar os primeiros impactos no Espírito Santo nesta sexta-feira (19), com previsão de chuva no fim do dia. Mas é no sábado (20) que o tempo ficará totalmente fechado e chuvoso.
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) aponta que esta sexta-feira terá sol ao longo do dia por todo o Estado, mas, entre a noite e a madrugada, chove nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória devido à aproximação da frente fria.
No sábado (20), os impactos do fenômeno climático ficarão ainda mais evidentes, com o tempo chuvoso. Nas Regiões Noroeste e Serrana a chuva é menos frequente e as temperaturas diurnas diminuem em todas as regiões. As máximas na Grande Vitória não devem passar dos 24 °C.
Por fim, o domingo (21), seguirá com céu nublado e previsão de chuvas esparsas e fracas em alguns momentos do dia.

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