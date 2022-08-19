A história de amor do noivo que teve AVC um dia após casar em Vitória

Um dia após o tão sonhado e planejado casamento realizado na igreja onde conheceu a mulher que seria a própria esposa anos mais tarde, o servidor público Gustavo Lyrio Julião, de 32 anos, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico e foi parar no hospital, em estado grave. Ao lado dele e sem perder a fé, estava a recém-casada Priscila Bonadiman, de 29 anos, que acompanhou o marido por 29 dias, desde a internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) até a alta, que aconteceu no último dia 8.
A publicitária foi compartilhando a recuperação de Gustavo nas redes sociais, e o caso ganhou grande repercussão: eles recebiam mensagens de todo o Brasil e até de pessoas do exterior. "Recebia muitos testemunhos, orações. Chegava santo, imagem, água benta de todo lugar. O pessoal ia mandando por algum amigo ou conhecido. Foi isso que sustentou a gente, tanta energia positiva e pessoas boas", disse Priscila.
O casamento aconteceu em 9 de julho. No dia seguinte, quando o servidor foi na casa da mãe buscar um presente, teve a primeira convulsão. "Ele foi direto para o hospital de ambulância. Lá, ele apresentou outra convulsão e a gente descobriu o quadro de AVC hemorrágico", lembrou.
O diagnóstico surpreendeu a todos. "Ele nunca tinha tido nada. No dia seguinte, eu soube que ele ia precisar fazer uma cirurgia para drenar o sangue no cérebro. Isso tudo aconteceu em menos de 24 horas. Depois ficou em coma induzido, intubado. Foi um processo bem doloroso desde o início", recordou-se.
A publicitária começou a mandar, pelo WhatsApp, mensagens para amigos próximos atualizando sobre o estado de saúde do marido. Só que, a cada dia, mais gente se juntava ao grupo dos que intercediam por Gustavo.
"Passei a dar notícias no Instagram e fazia algumas postagens como se fosse um diário para ele. O pessoal começou a compartilhar muito. Na primeira semana eu não dava conta da quantidade de mensagem, e a maioria das pessoas não me conhecia, foi surreal", relatou.
PLANILHA COM QUASE 900 PESSOAS
A rede de oração foi aumentando. "Chegou um momento que eu fiz um formulário e pedi para as pessoas colocarem o nome e de onde estavam orando por ele. Foram quase 900 respostas! Gente de todos os cantos do Brasil, Canadá, Estados Unidos, Europa. Ele recebeu mensagem de sacerdotes, padres, pastores."
Diariamente, os médicos iam passando o estado de saúde de Gustavo. "Todo dia eu ouvia que o estado dele seguia muito grave. Eu continuava em oração. Quando ele passou dessa fase, foi muita alegria. No dia 8 de agosto ele recebeu alta e foi muita felicidade, um milagre. Todo mundo vibrou."
Atualmente, o servidor está em casa, na Praia do Canto, em Vitória, se recuperando. "Ele está cada dia melhor, agora é um outro capítulo. Gustavo é a pessoa mais determinada que eu conheço", afirmou.
CASAL SE CONHECEU NA IGREJA
A história do casal começou na Paróquia Santa Rita de Cássia, na Praia do Canto, em Vitória. "Ele era um pouco mais velho que eu mas a gente se conhecia do grupo de jovens. Viramos amigos e foi acontecendo. Ele me pediu em namoro bem no Dia dos Namorados em 2013. A gente se formou, fez pós, ele mestrado, e foi caminhando até o dia que ele me pediu em casamento."
Eles planejaram a cerimônia durante 18 meses. "Ele participou que todas as etapas. O casamento era um sonho. Acredito que tudo tem um propósito, e nosso testemunho de fé precisa ser espalhado", finalizou.