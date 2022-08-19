A história de amor do noivo que teve AVC um dia após casar em Vitória

Priscila e Gustavo se casaram em 9 de julho e no dia seguinte o noivo sofreu um AVC, chegando a ficar em estado muito grave Crédito: Arquivo pessoal

Um dia após o tão sonhado e planejado casamento realizado na igreja onde conheceu a mulher que seria a própria esposa anos mais tarde, o servidor público Gustavo Lyrio Julião, de 32 anos, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico e foi parar no hospital, em estado grave. Ao lado dele e sem perder a fé, estava a recém-casada Priscila Bonadiman, de 29 anos, que acompanhou o marido por 29 dias, desde a internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) até a alta, que aconteceu no último dia 8.

A publicitária foi compartilhando a recuperação de Gustavo nas redes sociais, e o caso ganhou grande repercussão: eles recebiam mensagens de todo o Brasil e até de pessoas do exterior. "Recebia muitos testemunhos, orações. Chegava santo, imagem, água benta de todo lugar. O pessoal ia mandando por algum amigo ou conhecido. Foi isso que sustentou a gente, tanta energia positiva e pessoas boas", disse Priscila.

O casamento aconteceu em 9 de julho. No dia seguinte, quando o servidor foi na casa da mãe buscar um presente, teve a primeira convulsão. "Ele foi direto para o hospital de ambulância. Lá, ele apresentou outra convulsão e a gente descobriu o quadro de AVC hemorrágico", lembrou.

O diagnóstico surpreendeu a todos. "Ele nunca tinha tido nada. No dia seguinte, eu soube que ele ia precisar fazer uma cirurgia para drenar o sangue no cérebro. Isso tudo aconteceu em menos de 24 horas. Depois ficou em coma induzido, intubado. Foi um processo bem doloroso desde o início", recordou-se.

O servidor público ficou 19 dias na UTI e 10 dias no quarto até receber alta no último dia 8 Crédito: Acervo pessoal

A publicitária começou a mandar, pelo WhatsApp, mensagens para amigos próximos atualizando sobre o estado de saúde do marido. Só que, a cada dia, mais gente se juntava ao grupo dos que intercediam por Gustavo.

"Passei a dar notícias no Instagram e fazia algumas postagens como se fosse um diário para ele. O pessoal começou a compartilhar muito. Na primeira semana eu não dava conta da quantidade de mensagem, e a maioria das pessoas não me conhecia, foi surreal", relatou.

PLANILHA COM QUASE 900 PESSOAS

A rede de oração foi aumentando. "Chegou um momento que eu fiz um formulário e pedi para as pessoas colocarem o nome e de onde estavam orando por ele. Foram quase 900 respostas! Gente de todos os cantos do Brasil, Canadá, Estados Unidos , Europa. Ele recebeu mensagem de sacerdotes, padres, pastores."

Diariamente, os médicos iam passando o estado de saúde de Gustavo. "Todo dia eu ouvia que o estado dele seguia muito grave. Eu continuava em oração. Quando ele passou dessa fase, foi muita alegria. No dia 8 de agosto ele recebeu alta e foi muita felicidade, um milagre. Todo mundo vibrou."

Atualmente, o servidor está em casa, na Praia do Canto, em Vitória, se recuperando. "Ele está cada dia melhor, agora é um outro capítulo. Gustavo é a pessoa mais determinada que eu conheço", afirmou.

CASAL SE CONHECEU NA IGREJA

A história do casal começou na Paróquia Santa Rita de Cássia, na Praia do Canto , em Vitória . "Ele era um pouco mais velho que eu mas a gente se conhecia do grupo de jovens. Viramos amigos e foi acontecendo. Ele me pediu em namoro bem no Dia dos Namorados em 2013. A gente se formou, fez pós, ele mestrado, e foi caminhando até o dia que ele me pediu em casamento."