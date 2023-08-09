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Ação preventiva

Fiscalização apreende cerol e rolos de linha chilena na orla de Camburi

Vários rolos de linhas cortantes foram apreendidos, além de uma motocicleta com irregularidades; houve também abordagem educativa no calçadão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2023 às 16:54

Publicado em 09 de Agosto de 2023 às 16:54

Rolos de pipas com linhas cortantes foram apreendidas durante ação
Rolos de pipas com linhas cortantes foram apreendidas durante ação Crédito: Prefeitura de Vitória
Embora pareça inofensiva, a brincadeira de soltar pipa se torna um perigo quando há linha chilena e cerol envolvidos. Com o objetivo de evitar acidentes, uma ação preventiva foi realizada nesta terça-feira (8), na altura do quiosque 7 da orla de Camburi, na Capital capixaba. 
Fiscais da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), agentes da Guarda Municipal de VitóriaPolícia Militar e servidores da Secretaria de Meio Ambiente (Semmam) abordaram quem passava pelo calçadão. Vários rolos de linhas cortantes foram apreendidos, além de uma motocicleta com irregularidades. 
"Preservar vidas é a nossa prioridade. O cerol ou a chilena fazem com que a linha tenha o corte semelhante ao de uma lâmina. Isso pode causar lesões graves e até a morte, se entrar em contato com o corpo. A brincadeira de empinar pipas é saudável, mas deve seguir as normas e o bom senso"
Dayse Barbosa Mattos - Comandante da Guarda Municipal de Vitória
No município de Vitória, a Lei n.º 8.670 "proíbe o uso de cerol ou de qualquer outro tipo de material cortante nas linhas de pipas, de papagaios, de pandorgas e de semelhantes artefatos lúdicos, para recreação ou com finalidade publicitária".
A ação foi bem recebida por quem estava em Camburi. "Essa orientação é necessária. No calçadão passam idosos, ciclistas e crianças. Quem usa essas linhas, não possui noção de como é arriscado, tanto de ferir as mãos de quem empina pipa a até cortar o pescoço", conta o servidor público Felipe Pacheco.

Histórico

Todas as terças-feiras, centenas de crianças, jovens e adultos vêm se reunindo nas areias da Praia de Camburi, próximo ao segundo píer, para se divertir à beira-mar. 
A brincadeira, porém, incomodou alguns frequentadores da praia, que reclamaram do risco de acidentes em função da invasão de alguns pipeiros ao calçadão, utilizado por corredores e ciclistas para a prática de esportes ou mesmo para um passeio noturno.
Alguns casos graves foram registrados neste ano, também na Grande Vitória. Há cerca de dois meses, um soldador de 47 anos, que também trabalha como motoboy, ficou gravemente ferido após ter o pescoço cortado por uma linha de cerol na Avenida Gonçalves Ledo, no bairro Ilha dos Aires, em Vila Velha. 
Testemunhas contaram que, ao ser ferida, a vítima, identificada como José Cordeiro de Lima Neto, ainda andou por cerca de 100 metros e foi socorrida por um motorista que seguia pela mesma via e percebeu que algo tinha acontecido.
José Cordeiro foi ferido por uma linha de pipa com cerol e recebeu alta nesta quarta (14)
José Cordeiro foi ferido por uma linha de pipa com cerol e precisou passar por um procedimento de traqueostomia  Crédito: Arquivo pessoal
Segundo a esposa dele, Rita de Cássia, os médicos informaram à família que José Cordeiro vai voltar a falar.

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