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Ensino Superior

Fies, Prouni e Sisu: confira as datas de inscrição para o segundo semestre

Ministério da Educação divulgou calendário com os prazos de inscrições para três de seus principais programas de acesso ao ensino superior no país

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 10:06

Publicado em 

04 mai 2021 às 10:06
As inscrições para o Programa Universidade Para Todos (Prouni) 2021, programa que seleciona candidatos para bolsas parciais e integrais em universidades particulares, abre nesta terça-feira (12) e termina às 23h59 de sexta (15)
Crédito: Aloisio Mauricio /Fotoarena/Folhapress
Ministério da Educação divulgou, nesta segunda-feira (3), o calendário com os prazos de inscrições para três de seus principais programas de acesso ao ensino superior no país:  o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies)
Pelo Sisu, os candidatos disputam as vagas em cursos de graduação ofertadas pelas instituições públicas de educação superior.  No Prouni,  são cancedidas bolsas de estudo integrais e parciais de 50% em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, para estudantes ainda não graduados, em instituições privadas de ensino superior;
Já o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) concede financiamentos a estudantes de cursos superiores não gratuitos e com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

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Confira as datas e prazos dos programas:

PROUNI
  • 13 a 16 de julho – Período de inscrição;
  • 20 de julho – Resultado da 1ª chamada;
  • 20 a 28 de julho – Período para comprovação de informações da inscrição dos pré-selecionados em 1ª chamada e processo seletivo próprio das IES, quando houver;
  • 03 de agosto – Resultado da 2ª chamada;
  • 03 a 11 de agosto – Período para comprovação de informações da inscrição dos pré-selecionados em 2ª chamada e processo seletivo próprio das IES, quando houver.
Lista de espera
  • 17 e 18 de agosto – Prazo para manifestação de interesse em participar da lista de espera;
  • 20 de agosto – Divulgação da lista de espera para as instituições de ensino;
  • 23 a 27 de agosto – Período para comprovação de informações da inscrição dos pré-selecionados por meio da lista de espera.
FIES
  • 27 a 30 de julho – Período de inscrição;
  • 3 de agosto – Resultado dos pré-selecionados em chamada única;
  • 4 a 6 de agosto – Prazo para complementação da inscrição dos pré-selecionados na chamada única.

Lista de Espera
  • 4 a 31 de agosto – Período para convocação dos pré-selecionados por meio da lista de espera.
  • Quem não foi pré-selecionado na chamada única é automaticamente incluído na lista de espera.

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SISU
  • 3 a 6 de agosto – Período de inscrição;
  • 10 de agosto – Resultado da chamada única;
  • 11 a 16 de agosto – Período para matrícula dos selecionados em chamada única.
Lista de Espera
  • 10 a 16 de agosto – Prazo para manifestação de interesse em participar da lista de espera;
  • 18 de agosto – Disponibilização da lista de espera para as instituições de ensino participantes;
  • 19 de agosto – Início da convocação por parte das instituições de ensino dos selecionados por meio da lista de espera.
FIES VAGAS REMANESCENTES
  • 8 a 10 de setembro – 1º período de inscrição para candidatos não matriculados e matriculados;
  • 27 a 29 de outubro – 2º período de inscrição somente para candidatos matriculados.

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