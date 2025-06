Turismo

Festa de Corpus Christi terá feira e concurso de vitrines em Castelo

Além da beleza dos tapetes, tradicional evento no Sul do Espírito Santo terá feira com produtos locais de agroturismo, flores e artesanato e outras atrações na quinta-feira (19), Dia de Corpus Christi

Publicado em 17 de junho de 2025 às 13:35

Tapetes de Corpus Christ na cidade de Castelo, ES Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma tradição entre os lojistas das ruas que integram o circuito de tapetes de Corpus Christi em Castelo, no Sul do Espírito Santo, vai ganhar um incentivo especial neste ano: o comerciante com a fachada mais bela e com temática religiosa será premiado pela prefeitura. Ainda na quinta-feira (19) do feriado, outro atrativo entre os belos tapetes de fé será uma feira de agroturismo, flores e artesanato, com produtos locais.>

A Secretaria Municipal de Turismo, Eventos e Cultura de Castelo informou que os lojistas que desejam participarem podem ser inscrever até quarta-feira (18) na iniciativa. No momento da inscrição, o comerciante deve enviar fotos e vídeos da vitrine já decorada. O grande vencedor receberá um prêmio de R$ 500. As imagens devem ser enviadas pelo WhatsApp, pelo número (28) 99984-2722.>

Feira no circuito dos tapetes

Na Rua Aristeu Borges de Aguiar, no centro do circuito dos tapetes, haverá a “Feira do Agroturismo, Artesanato e Flores”. O espaço contará com a participação de mais de 30 expositores com a venda de doces em compotas e cristalizados, chocolates, biscoitos, cafés especiais, bolos, pães, tortas, embutidos, artesanatos, souvenirs, flores, cactos e suculentas. >

“Feira do Agroturismo, Artesanato e Flores” Crédito: Prefeitura de Castelo

“Essa é mais uma forma de valorizar nossos produtores e artesãos, que produzem produtos de excelência. Além de fortalecer a economia local, a feira também oferece aos visitantes a oportunidade de conhecer melhor o que Castelo tem a oferecer”, comentou a secretária de turismo, Léia Ringuier Nali.>

>

O espaço estará aberto na quarta-feira (18), das 19h à meia-noite, e na quinta-feira (19), das 7h às 19h.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta