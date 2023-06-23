Febre maculosa: idoso que morreu em Conceição da Barra foi a pescaria

Vítima não resistiu à doença e morreu na madrugada de terça-feira (20) Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O secretário de Saúde de Conceição da Barra, Daniel Orestes Bissoli, contou para a reportagem da TV Gazeta que, recentemente, Eris trabalhou por cerca de três meses em um sítio de Aracruz e também pescou em uma lagoa na região. A suspeita é que ele tenha sido infectado neste período. “Ainda não é possível confirmar onde ele pegou a doença”, disse.

O idoso chegou em casa na última sexta-feira (16) após ficar fora por um período a trabalho, e apresentou sintomas de febre naquele dia, conforme a família dele. Ele teve diarreia e rapidamente foi piorando.

“O médico recebeu ele e passou remédios, achando que era uma virose. Ele começou tendo febre e alguns dias depois estava com diarreia e dor de barriga. Depois, rapidamente, piorou muito. Ele era uma pessoa cheia de saúde, não tomava remédios, saía por aí de bicicleta”, contou o genro da vítima, Valter Lopes Batista.

De acordo com Daniel Orestes Bissoli, Eris deu entrada no Pronto Atendimento do distrito de Braço do Rio, onde morava, na última segunda (19), com sintomas mais graves, semelhantes ao da febre maculosa. O secretário de Saúde de Conceição da Barra disse que o quadro clínico do idoso se agravou e ele foi transferido para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus

“O paciente deu entrada na última segunda-feira (19) com sintomas sugestivos para a doença e imediatamente a nossa equipe de vigilância ambiental e epidemiológica entraram em contato com a coordenação do atendimento e iniciamos a investigação no local e do quadro clínico do paciente. A amostra de sangue colhida confirmou a causa da morte do paciente”, explicou o secretário.

Conceição da Barra tem ainda outro caso confirmado da doença de uma pessoa que reside em um assentamento na vila de Itaúnas, que está medicada e se recupera em casa. O município informou que está realizando ações para conscientização da população sobre a doença e como evitar o contágio.

Varredura em Aracruz

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Saúde de Aracruz (Semsa) informou que, nesta sexta-feira (23), uma equipe técnica de Vigilância Ambiental vai fazer um trabalho de varredura no local onde o paciente percorreu no município e que as autoridades competentes já foram comunicadas.

"A pasta ressalta que foi notificada no final da tarde de quinta-feira, 22 de junho, sobre a morte de um paciente por febre maculosa no município de Conceição da Barra, e que a vítima teria estado no município por três meses. A finalização do caso é de competência da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa)", informou, em nota.

Três mortes no ES

A pasta explicou que uma morte, em Colatina , havia sido contabilizada como do ano passado porque o paciente teve os primeiros sintomas da doença em dezembro, mas faleceu no primeiro dia de 2023, e, com isso, foi a primeira morte por febre maculosa neste ano.