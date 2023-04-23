Famílias enfrentam filas para visitar navios da Marinha em Vitória

Visitação de navios da Marinha em Vitória

Se tem uma programação que sempre atrai muitos capixabas é a visitação a navios. E não foi diferente na tarde deste domingo (23), no Porto de Vitória, que abriu suas portas para a população conhecer as embarcações de socorro submarino (Guillobel) e de apoio oceanográfico (Ary Rongel), que estão atracadas no Cais Comercial, na Capital. Famílias, principalmente com crianças, formaram filas no local da visitação para ver tudo de perto.

As visitas, promovidas pela Marinha, contaram com apoio da Vports, empresa responsável pelo Porto de Vitória.

Conforme informações divulgadas pela Marinha, o Navio de Apoio Oceanográfico “Ary Rongel” foi incorporado à frota abril de 1994, dando início a uma nova fase do Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR), com a missão de apoiar os subprogramas de Ciências da Atmosfera, Ciências da Terra, Ciências de Vida e de Logística.

“Foi projetado para a operação em regiões polares e possui a capacidade de navegar campos de gelo fragmentado. Seu nome é uma homenagem ao Almirante de Esquadra Ary dos Santos Rongel, que por toda a sua vida dedicou-se ao desenvolvimento da Hidrografia na Marinha.”