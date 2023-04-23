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Famílias enfrentam filas para visitar navios da Marinha em Vitória

Duas embarcações, de socorro submarino e de apoio oceanográfico, foram abertas ao público na tarde deste domingo (23)

Publicado em 23 de Abril de 2023 às 16:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2023 às 16:00

Visitação de navios da Marinha em Vitória

Se tem uma programação que sempre atrai muitos capixabas é a visitação a navios. E não foi diferente na tarde deste domingo (23), no Porto de Vitória, que abriu suas portas para a população conhecer as embarcações de socorro submarino (Guillobel) e de apoio oceanográfico (Ary Rongel), que estão atracadas no Cais Comercial, na Capital. Famílias, principalmente com crianças, formaram filas no local da visitação para ver tudo de perto. 
As visitas, promovidas pela Marinha, contaram com apoio da Vports, empresa responsável pelo Porto de Vitória. 
Conforme informações divulgadas pela Marinha, o Navio de Apoio Oceanográfico “Ary Rongel” foi incorporado à frota abril de 1994, dando início a uma nova fase do Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR), com a missão de apoiar os subprogramas de Ciências da Atmosfera, Ciências da Terra, Ciências de Vida e de Logística.
“Foi projetado para a operação em regiões polares e possui a capacidade de navegar campos de gelo fragmentado. Seu nome é uma homenagem ao Almirante de Esquadra Ary dos Santos Rongel, que por toda a sua vida dedicou-se ao desenvolvimento da Hidrografia na Marinha.”
Já o "Guillobel" atua no salvamento de submarinos e de suas tripulações, contando com recursos para a realização segura de diferentes tipos de operações de mergulho. “É o quarto Navio de Socorro de Submarino da Marinha do Brasil, seguindo-se à Corveta “Imperial Marinheiro” e aos Navios de Socorro Submarino “Gastão Moutinho” e “Felinto Perry”.”

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