Viu este homem?

Família pede ajuda para encontrar aposentado desaparecido em Guarapari

José de Deus Martins Leite, 62 anos, deixou a casa em que mora no bairro Village do Sol na manhã de domingo (13). Nesta quarta-feira (16), a família informou que ele foi encontrado

A família de José de Deus Martins Leite, 62 anos, pede ajuda para localizá-lo. O aposentado deixou a casa em que mora com a irmã da nora, no bairro Village do Sol, em Guarapari, na manhã de domingo (13), e não foi mais visto. >