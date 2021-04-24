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Pedido de Justiça

Família e amigos de jovem morta em acidente fazem protesto em Vila Velha

Amanda Marques, de 20 anos, morreu após moto em que estava ser atingida por um carro na Rodovia Darly Santos; namorado segue em estado grave

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 13:17

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

24 abr 2021 às 13:17
Família e amigos protestam pela morte de Amanda Marques
Família e amigos protestam pela morte de Amanda Marques Crédito: Leitor/ A Gazeta
Amigos e familiares da jovem que morreu em um grave acidente envolvendo uma moto e um carro na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, fizeram uma carreata na manhã deste sábado (24) em memória da jovem e pedindo por justiça.
A balconista Amanda Marques Pinto, de 20 anos, e o namorado dela, Matheus José Silva, 23,  estavam em uma moto quando foram atingidos por um carro que seguia atrás, no mesmo sentido. Segundo testemunhas, o automóvel estava em alta velocidade.
Amanda morreu na hora. Já o namorado, que pilotava a moto, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, onde permanece internado e ainda não sabe que a namorada faleceu. 
Isabela Leite, amiga da balconista, disse que a manifestação é para não deixar que o caso seja esquecido e para pedir que a justiça continue sendo feita. 
"Essa é uma manifestação pacífica, não estamos em busca de vingança. Estamos fazendo o protesto, pois não queremos que ela seja mais uma estatística; queremos um basta nisso"
Isabela Leite - Amiga da jovem Amanda Marques Pinto
Ainda segundo Isabela, manifestantes ficaram durante a manhã na rotatória do canteiro central da Avenida Carlos Lindenberg. Por volta de meio-dia, o grupo começou a seguir no sentido Centro-Orla, e depois em direção ao local do acidente na Avenida Darly Santos. "Não temos a intenção de bloquear o trânsito. No ponto final, vamos fazer uma manifestação no acostamento", concluiu. 

RELEMBRE O CASO

Matheus José Silva, 23 anos, e Amanda Marques, 20, sofreram acidente na noite de sábado (17)
Amanda e Matheus estavam em uma moto quando foram atingidos por carro Crédito: Reprodução/Instagram/Arquivo pessoal
Matheus pilotava a moto modelo Honda XRE 300, com Amanda na garupa, no momento em que o veículo Corolla, que seguia no mesmo sentido da Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, atingiu a traseira da moto.
Amanda morreu no local do acidente. O rapaz foi levado de ambulância para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência de Vitória, onde ainda está internado.
O motorista do Corolla, Wagner Nunes de Paulo, de 28 anos, se recusrou a fazer o teste do bafômetro no local do acidente e foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. Testemunhas afirmaram que ele apresentava sinais de embriaguez.
A Polícia Civil informou que o condutor, de 28 anos, foi autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.

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