Família e amigos de jovem morta em acidente fazem protesto em Vila Velha

Família e amigos protestam pela morte de Amanda Marques Crédito: Leitor/ A Gazeta

A balconista Amanda Marques Pinto, de 20 anos, e o namorado dela, Matheus José Silva, 23, estavam em uma moto quando foram atingidos por um carro que seguia atrás, no mesmo sentido. Segundo testemunhas, o automóvel estava em alta velocidade.

Amanda morreu na hora. Já o namorado, que pilotava a moto, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, onde permanece internado e ainda não sabe que a namorada faleceu.

Isabela Leite, amiga da balconista, disse que a manifestação é para não deixar que o caso seja esquecido e para pedir que a justiça continue sendo feita.

"Essa é uma manifestação pacífica, não estamos em busca de vingança. Estamos fazendo o protesto, pois não queremos que ela seja mais uma estatística; queremos um basta nisso" Isabela Leite - Amiga da jovem Amanda Marques Pinto

Ainda segundo Isabela, manifestantes ficaram durante a manhã na rotatória do canteiro central da Avenida Carlos Lindenberg. Por volta de meio-dia, o grupo começou a seguir no sentido Centro-Orla, e depois em direção ao local do acidente na Avenida Darly Santos. "Não temos a intenção de bloquear o trânsito. No ponto final, vamos fazer uma manifestação no acostamento", concluiu.

RELEMBRE O CASO

Amanda e Matheus estavam em uma moto quando foram atingidos por carro Crédito: Reprodução/Instagram/Arquivo pessoal

Matheus pilotava a moto modelo Honda XRE 300, com Amanda na garupa, no momento em que o veículo Corolla, que seguia no mesmo sentido da Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, atingiu a traseira da moto.

Amanda morreu no local do acidente. O rapaz foi levado de ambulância para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência de Vitória, onde ainda está internado.

O motorista do Corolla, Wagner Nunes de Paulo, de 28 anos, se recusrou a fazer o teste do bafômetro no local do acidente e foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. Testemunhas afirmaram que ele apresentava sinais de embriaguez.