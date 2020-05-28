Faculdades do ES promovem colação de grau por videoconferência

Faculdades usam a internet como forma de celebrar a conclusão do curso em meio à pandemia Crédito: Shutterstock

Por conta da pandemia do novo coronavírus , momento em que o distanciamento social é essencial, faculdades particulares do Espírito Santo têm realizado um novo formato de colação de grau. Respeitando as recomendações da organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde, algumas instituições vão promover a entrega do certificado em formato drive-thru e outras terão colação de grau por videoconferência.

Sem qualquer plano de volta às aulas e com turmas já no fim da graduação, as faculdades procuradas pela reportagem de A Gazeta mostram que, em caso de distanciamento entre as pessoas, ao menos o certificado de conclusão será entregue aos alunos.

ESTÁCIO DE SÁ

A Faculdade Estácio, de Vitória Vila Velha , vem realizando durante a semana uma colação de grau online. A cerimônia tem sido realizada por videoconferência e envolve 90 formandos de pelos menos 19 cursos que concluíram a graduação no segundo semestre de 2019 e que tinham compromissos reservados para os dias 31 de março e 30 de abril. A instituição informou que os eventos no novo formato acontecem até a próxima sexta-feira (29).

Quanto aos alunos que estão tendo aulas pela internet e que devem concluir a graduação em julho de 2020, a Estácio disse não ter um plano até o momento. A instituição afirmou que a colação de grau dos alunos está prevista para ocorrer presencialmente em setembro deste ano. Alterações no formato e na programação podem ser feitas até a data.

CATÓLICA DE VITÓRIA

A Faculdade Católica de Vitória, também conhecida como Centro Universitário Salesiano, informou que não pretende aderir ao formato de videoconferência para realizar a cerimônia de colação de grau. A instituição calcula que cerca de 250 alunos de 16 cursos se formem no semestre 2020/01.

Segundo um comunicado enviado aos alunos, o evento que aconteceria nos dias 12 e 13 de agosto foi apenas suspenso, não cancelado. Aos que concluírem a graduação neste primeiro semestre de 2020, a instituição informou que o Certificado de Conclusão de Curso estará disponível para retirada no período entre os dias 27 a 31 de julho, de 8h às 19h, na secretaria acadêmica.

EMESCAM

A Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (Emescam) informou que os cursos de enfermagem e medicina tiveram suas colações de grau através de videoconferência. A instituição ainda afirma que as próximas colações também poderão ser feitas online, caso aconteçam durante a pandemia do novo coronavírus.

FDV

Em contato com a reportagem, a Faculdade de Direito de Vitória (FDV) disse que ainda não há um plano determinado para realização da colação de grau dos alunos. A instituição, por meio da Assessoria de Comunicação, disse "entender que a Colação de Grau é um momento muito importante para o aluno. Qualquer decisão com relação a esse momento será tomada em conjunto com os docentes e também observando as regras do MEC".

FAESA

Por meio de nota, a Faesa informou que a cerimônia de colação de grau será "adaptada de acordo com o cenário atual, podendo ser online, com datas de realização específicas para cada curso, a partir de agosto deste ano".

UNESC

UVV

A Universidade de Vila Velha informou que a colação de grau através de videoconferência foi realizada com alunos de medicina. A instituição, por meio de nota, ainda disse estar "estudando a possibilidade da realização das colações de grau dos alunos que concluírem seus cursos em julho/2020 serem todas realizadas através de videoconferência".

FUCAPE

A Fucape, por meio de sua assessoria de comunicação, disse que não há turmas para a colação de grau na metade do ano de 2020. A previsão, segundo a instituição, é que a próxima formatura seja dos alunos que deverão concluir a graduação no segundo semestre de 2020.