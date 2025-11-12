Veja vídeo

Fã de coletores de lixo, menino faz festa com trabalhadores em Vila Velha

Pequeno Leo, que completou três anos na terça-feira (11), até andou na cabine do caminhão de lixo

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 12:01

Fã dos garis, o pequeno Leo, que completou três anos na última terça-feira (11), teve um tema de festa diferente: caminhão de lixo. E teve presença especial. Os coletores passaram pela festa no bairro Itapuã, em Vila Velha, e cantaram parabéns para o capixabinha, que era só sorrisos (veja no vídeo acima).

O servidor público Hugo Tolomei Monteiro, pai do Leo, contou como a ideia surgiu. "Quando eles vão fazer a coleta de lixo no prédio, o Leo fica na varanda dando tchau. Ele tem uma coleção de carrinhos de caminhão de lixo. Ele pega um carrinho, vai para a janela e fica acenando até eles responderem o tchau dele. Desde pequenininho que, quando passa, a gente tem que colocar na janela, senão ele começa a chorar. Por isso, minha esposa teve a ideia de fazer a festa com o tema do caminhão do lixo."

A decoração foi toda personalizada, com carrinhos de brinquedo. Os pais também compraram uma roupinha de coletor para o menino. A avó do Leo conseguiu contato com a empresa de coleta e os trabalhadores passaram no local, que já fazia parte da rota, e pararam para prestigiar o aniversariante.

"Eles foram super solícitos, subiram no apartamento para cantar parabéns. Depois demos a volta no quarteirão com ele e o priminho dentro da cabine fazendo a coleta. Sempre reforçamos aqui em casa a coleta de lixo separada, o Leo sabe direitinho os lixos secos, úmidos, ele já sabe. Muitas vezes eles passam, ninguém separa, ou joga o lixo de qualquer jeito. Eles ficaram felizes porque o trabalho deles foi valorizado, e disseram que nunca tinham visto uma festa com esse tema", detalhou o servidor público.

Participaram da festa do Leo quatro coletores e o motorista do caminhão de lixo. "Eles foram super atenciosos, tiraram foto com todo mundo. A gente fez questão de enaltecer o trabalho deles, porque não é fácil fazer isso o dia inteiro", finalizou o pai do pequeno.

