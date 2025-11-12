Home
>
Cotidiano
>
Fã de coletores de lixo, menino faz festa com trabalhadores em Vila Velha

Fã de coletores de lixo, menino faz festa com trabalhadores em Vila Velha

Pequeno Leo, que completou três anos na terça-feira (11), até andou na cabine do caminhão de lixo

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 12:01

Festa de 3 aninhos foi animada em Vila Velha, com a presença dos coletores de lixo

Fã dos garis, o pequeno Leo, que completou três anos na última terça-feira (11), teve um tema de festa diferente: caminhão de lixo. E teve presença especial. Os coletores passaram pela festa no bairro Itapuã, em Vila Velha, e cantaram parabéns para o capixabinha, que era só sorrisos (veja no vídeo acima).

Recomendado para você

Pequeno Leo, que completou três anos na terça-feira (11), até andou na cabine do caminhão de lixo

Fã de coletores de lixo, menino faz festa com trabalhadores em Vila Velha

Moradores se incomodaram com o poste no espaço; segundo a prefeitura, intervenção é provisória para a decoração natalina e estrutura será refeita com o mesmo material após o Natal

Um poste no meio da Rosa dos Ventos: esfera na Praça do Papa ganha companhia

Cerca de 278 famílias foram atingidas no interior do município; prefeitura e governo do Estado mobilizam medidas emergenciais de assistência

Temporal em Muniz Freire: prejuízo de produtores rurais passa de R$ 40 milhões

O servidor público Hugo Tolomei Monteiro, pai do Leo, contou como a ideia surgiu. "Quando eles vão fazer a coleta de lixo no prédio, o Leo fica na varanda dando tchau. Ele tem uma coleção de carrinhos de caminhão de lixo. Ele pega um carrinho, vai para a janela e fica acenando até eles responderem o tchau dele. Desde pequenininho que, quando passa, a gente tem que colocar na janela, senão ele começa a chorar. Por isso, minha esposa teve a ideia de fazer a festa com o tema do caminhão do lixo."

A decoração foi toda personalizada, com carrinhos de brinquedo. Os pais também compraram uma roupinha de coletor para o menino. A avó do Leo conseguiu contato com a empresa de coleta e os trabalhadores passaram no local, que já fazia parte da rota, e pararam para prestigiar o aniversariante.

Fã de coletores de lixo, menino faz festa com trabalhadores em Vila Velha

Fã de coletores de lixo, menino faz festa com trabalhadores em Vila Velha por Acervo familiar
Fã de coletores de lixo, menino faz festa com trabalhadores em Vila Velha por Acervo familiar
Fã de coletores de lixo, menino faz festa com trabalhadores em Vila Velha por Acervo familiar
Fã de coletores de lixo, menino faz festa com trabalhadores em Vila Velha por Acervo familiar
Fã de coletores de lixo, menino faz festa com trabalhadores em Vila Velha por Acervo familiar
Fã de coletores de lixo, menino faz festa com trabalhadores em Vila Velha por Acervo familiar
Fã de coletores de lixo, menino faz festa com trabalhadores em Vila Velha por Acervo familiar
1 de 7
Fã de coletores de lixo, menino faz festa com trabalhadores em Vila Velha por Acervo familiar

"Eles foram super solícitos, subiram no apartamento para cantar parabéns. Depois demos a volta no quarteirão com ele e o priminho dentro da cabine fazendo a coleta. Sempre reforçamos aqui em casa a coleta de lixo separada, o Leo sabe direitinho os lixos secos, úmidos, ele já sabe. Muitas vezes eles passam, ninguém separa, ou joga o lixo de qualquer jeito. Eles ficaram felizes porque o trabalho deles foi valorizado, e disseram que nunca tinham visto uma festa com esse tema", detalhou o servidor público. 

Participaram da festa do Leo quatro coletores e o motorista do caminhão de lixo. "Eles foram super atenciosos, tiraram foto com todo mundo. A gente fez questão de enaltecer o trabalho deles, porque não é fácil fazer isso o dia inteiro", finalizou o pai do pequeno.

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Coleta de lixo

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais