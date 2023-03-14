Exército anuncia pelotão exclusivo para pessoas com Síndrome de Down no ES

38º Batalhão de Infantaria do Exército, em Vila Velha, vai receber pessoas com Síndrome de Down Crédito: Fernando Madeira

O 38º Batalhão de Infantaria do Espírito Santo anunciou a criação e a capacitação do Pelotão 21, grupo formado exclusivamente por pessoas com Síndrome de Down. A ideia é transmitir uma mensagem de amor, respeito e inclusão. A novidade foi anunciada na noite de segunda-feira (13) pelas redes sociais do 38º BI em uma foto com representantes do Exército e da Vitória Down (Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Síndrome de Down do Espírito Santo).

Formatura de brigadistas com Down no ES em 18 de abril de 2022 Crédito: Divulgação I Corpo de Bombeiros

De acordo com o comandante do 38º Batalhão de Infantaria, Coronel Rodrigo Penalva, a ideia do Pelotão 21 surgiu de forma parecida com o Projeto Brigada 21, tendo como objetivo promover maior inclusão social. "Nós achamos a ideia muito boa, muito forte. Uma mensagem muito importante de inclusão, respeito e amor. Achamos uma ideia muito bacana e necessária. Evidentemente, aderimos de imediato e começamos as conversas para colocar na prática", afirmou.

Os detalhes do projeto ainda são definidos, mas segundo o comandante do 38º BI a capacitação deve durar um período de três meses, com previsão de início no segundo semestre de 2023. Os encontros da turma devem acontecer uma vez por semana, durante a tarde.

Quem participar da capacitação no Exército pode aprender, por exemplo, sobre cuidados com itens de cozinha e de segurança. "Ainda vamos trabalhar para saber o que podemos proporcionar para esses jovens, quais atividades. Mas uma ideia muito forte é tratar de gerenciamento de risco, ideia de segurança, por exemplo, na cozinha e no dia a dia."

Ainda não há definição de quantas pessoas podem participar do projeto, mas os interessado podem procurar a Vitória Down, segundo o comandante. O grupo pode ser encontrado neste link pelo Instagram.