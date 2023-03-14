Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Inclusão social

Exército anuncia pelotão exclusivo para pessoas com Síndrome de Down no ES

A iniciativa será inspirada no Projeto Brigada 21, uma parceria entre o Governo do Estado, Corpo de Bombeiros e a Vitória Down, que permitiu a formação brigadistas com Síndrome de Down

Publicado em 14 de Março de 2023 às 08:41

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

14 mar 2023 às 08:41
38º Batalhão de Infantaria do Exército, em Vila Velha
38º Batalhão de Infantaria do Exército, em Vila Velha, vai receber pessoas com Síndrome de Down Crédito: Fernando Madeira
O 38º Batalhão de Infantaria do Espírito Santo anunciou a criação e a capacitação do Pelotão 21, grupo formado exclusivamente por pessoas com Síndrome de Down. A ideia é transmitir uma mensagem de amor, respeito e inclusão. A novidade foi anunciada na noite de segunda-feira (13) pelas redes sociais do 38º BI em uma foto com representantes do Exército e da Vitória Down (Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Síndrome de Down do Espírito Santo).
A iniciativa será inspirada no Projeto Brigada 21, uma parceria entre o Governo do Estado, Corpo de Bombeiros e a Vitória Down, que permitiu a formação de uma turma de brigadistas composta por pessoas com Síndrome de Down. Treze alunos concluíram o curso no Corpo de Bombeiros.
Corpo de Bombeiros forma turma Brigada 21
Formatura de brigadistas com Down no ES em 18 de abril de 2022 Crédito: Divulgação I Corpo de Bombeiros 
De acordo com o comandante do 38º Batalhão de Infantaria, Coronel Rodrigo Penalva, a ideia do Pelotão 21 surgiu de forma parecida com o Projeto Brigada 21, tendo como objetivo promover maior inclusão social. "Nós achamos a ideia muito boa, muito forte. Uma mensagem muito importante de inclusão, respeito e amor. Achamos uma ideia muito bacana e necessária. Evidentemente, aderimos de imediato e começamos as conversas para colocar na prática", afirmou.
Os detalhes do projeto ainda são definidos, mas segundo o comandante do 38º BI a capacitação deve durar um período de três meses, com previsão de início no segundo semestre de 2023. Os encontros da turma devem acontecer uma vez por semana, durante a tarde. 
Quem participar da capacitação no Exército pode aprender, por exemplo, sobre cuidados com itens de cozinha e de segurança. "Ainda vamos trabalhar para saber o que podemos proporcionar para esses jovens, quais atividades. Mas uma ideia muito forte é tratar de gerenciamento de risco, ideia de segurança, por exemplo, na cozinha e no dia a dia."
Ainda não há definição de quantas pessoas podem participar do projeto, mas os interessado podem procurar a Vitória Down, segundo o comandante. O grupo pode ser encontrado neste link pelo Instagram.
Exército anuncia pelotão exclusivo para pessoas com Síndrome de Down no ES

Veja Também

Brigadistas do ES com Down se formam no Corpo de Bombeiros

Pessoas com Down passam a ter isenção de ICMS para compra de carro no ES

'Nada pode me limitar ou definir', diz a modelo com síndrome de Down

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros espírito santo Exército Vila Velha Inclusão social Governo do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados