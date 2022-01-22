Estrada de Regência é liberada após ficar interditada por uma semana

Estrada de Regência é liberada após interdição

A travessia, que tem aproximadamente três quilômetros, ficou completamente alagada por vários dias (veja vídeo abaixo), e o único acesso foi por meio de barco. Após um intenso trabalho de recuperação do trecho, a Prefeitura de Linhares informou que a estrada foi liberada e, além disso, a coleta de lixo – que também estava suspensa – foi retomada.

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Desde o início desta semana, uma força-tarefa da Secretaria de Obras de Linhares atua nos principais trechos atingidos pela enchente, sobretudo nas rodovias estaduais de acesso à Regência e a Povoação, com serviços de patrolamento. O acesso à Povoação já havia sido liberado após máquinas da prefeitura recuperarem o trecho.

A previsão é que as ações continuem na próxima semana, em outras regiões, como Degredo por exemplo, onde a água deve recuar. “Iniciamos os trabalhos assim que o nível do rio baixou, dando condições necessárias para a execução do plano de recuperação. Hoje trazemos essa importante notícia do acesso liberado à Regência. Nossas equipes atuam em várias frentes para que a população continue sendo assistida e tudo seja restabelecido o mais breve possível”, disse o vice-prefeito de Linhares, Bruno Marianelli.

Os serviços de recuperação de estradas integram um plano para melhorar o tráfego nas regiões afetadas pela inundação do rio Doce, e que incluem ainda ações de roçagem, capina e operações tapa-buracos nas demais localidades de Linhares.

“São medidas estabelecidas pela força-tarefa mobilizada pela Prefeitura de Linhares desde o momento em que o rio começou a subir e atingir as comunidades ribeirinhas. Para sua execução, dependíamos exclusivamente que as condições climáticas favoráveis, o que foi possível nesta semana”, disse o secretário municipal de Obras, João Cléber Bianchi.