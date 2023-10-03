Espera por exame e laudo de mamografia no ES é acima da média nacional

Quase metade dos exames de mamografia supera o prazo de 60 dias entre a maração, realização e liberação do laudo no ES, segundo o TCES Crédito: Shutterstock

Moradoras do Espírito Santo que precisam realizar a mamografia, exame fundamental para detectar alterações na mama de forma precoce, ainda precisam enfrentar a demora para a liberação dos resultados. Essa foi a conclusão de um monitoramento concluído no último dia 14 de setembro pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES). Segundo o órgão, em 44,5% dos casos, o tempo de espera entre a solicitação do exame e a liberação do laudo é acima de 60 dias, percentual acima da média nacional.

"Nós tivemos um aumento na quantidade de exames realizados. O que observamos é que a gente está com um atraso maior, entre a solicitação lá na unidade básica e a efetiva entrega do laudo" Maytê Aguiar - Auditora do Tribunal de Contas do Espírito Santo | Em entrevista ao repórter Vinícius Colini, da TV Gazeta.

A média de espera se baseia nos exames realizados entre maio de 2022 e abril de 2023 em todo o Espírito Santo, em mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos.

Apesar do crescimento no número de exames realizados nos últimos anos, o tempo de espera ainda é um desafio. Em 2021, o tribunal realizou uma auditoria para verificar se insumos e profissionais disponíveis para realizar as mamografias estavam adequados ao atendimento da população e quais os principais aspectos que impediam ou retardavam a realização dos exames de detecção precoce do câncer de mama.

Na época, a auditoria apurou que os municípios de Iconha, Mimoso do Sul, Jerônimo Monteiro, Atílio Vivácqua, Muqui, Fundão e Mantenópolis possuíam somente um prestador do serviço para a realização de exames de mamografia previamente pactuados, e em alguns desses municípios, houve a indisponibilidade total da oferta de exames de mamografia, por um período, por dependerem exclusivamente de um único prestador.

De acordo com o tribunal, esses municípios foram avaliados detalhadamente no processo de monitoramento, com o objetivo de analisar se ações corretivas foram adotadas pelos gestores. Do total das deliberações, 50,82% não foram cumpridas, 22,95% foram cumpridas parcialmente e 26,23% foram cumpridas.

“Esses municípios já receberam as recomendações, então agora nós voltamos nesses municípios pra saber se de fato as recomendações foram implementadas ou não: O que nós constatamos é que parte dessas recomendações não foram implementadas”, explica.

Em um dos casos verificados pelo tribunal, uma usuária esperava 372 dias pela realização do exame, enquanto em outro a paciente estava aguardando 1 ano pela marcação de exame. “O câncer de mama é um câncer que, quando detectado precocemente, as chances de cura são muito expressivas [...] Com atraso desse rastreamento, caso ela venha a ter algum nódulo, as chances de cura vão diminuindo", ressalta Maytê Aguiar.

Quantidade de vagas

Segundo o Tribunal, uma das medidas que havia sido recomendadas foi a publicação da quantidade de vagas planejadas para a realização da mamografia, o que reforçaria o daria mais acessibilidade para a usuária, e em cumprimento à Lei 13.460/2017. Conforme o monitoramento, ainda que alguns municípios tenham informado a quantidade de vagas planejadas para a realização da mamografia, por outro lado, nenhum município publicou essa quantidade de vagas.

O exame de mamografia é fundamental para detecção do câncer de mama nos estágios inicial Crédito: Shutterstock

Em alguns municípios, foi identificada ainda a indisponibilidade temporária do mamógrafo e falta de definição de prazos. Segundo o tribunal, com exceção de Iconha, que informou que o lançamento nos sistemas de informação ocorre de imediato, os demais municípios realizam o lançamento em tempo muito elevado, ou não definiram prazo. O TCES informou ainda que as questões identificadas no monitoramento e seus riscos serão informadas aos gestores.

Dados sobre a mamografia no ES

Entre maio de 2022 e abril de 2023, 60.334 mamografias foram realizadas no Espírito Santo, conforme dados do Sistema de Informação do Câncer (SISCAN). O número é maior do que o que foi registrado nos anos anteriores: Entre 2020 a 2021 foram realizados 34.535 exames, enquanto de 2021 a 2022 foram 49.562 exames.

Ainda conforme dados divulgados pelo Tribunal de Contas, 25,52% da população feminina de 50 a 69 anos realizou exame de mamografia de rastreamento entre maio de 2021 e abril de 2023. Os números colocam o Estado na 6ª posição no país, com um percentual superior à média nacional, que é de 18,37%.

Quando se trata das mulheres sem plano de saúde ou SUS-dependentes, entre 50 a 69 anos, o levantamento do tribunal apontou que 33,7% delas realizaram exame de mamografia de rastreamento nos últimos dois anos, ocupando a 3º posição entre os Estados.

Para Maytê explica que uma das soluções para o atraso nos exames é um controle maior junto aos prestadores dos serviços nos municípios. “Principalmente porque essa é uma atividade terceirizada, o que há de se observar é o controle desse contrato com o prestador, se ele está cumprido o tempo que foi pactuado no contrato”, conclui.