Esgoto? Guarapari investiga despejo de água com mau cheiro em praia

A Prefeitura de Guarapari investiga a origem de uma água esverdeada e com mau cheiro descartada na Praia de Peracanga,no município. A administração municipal enviou uma equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura (Semag) ao local e também à área de lazer de um condomínio na região, que seria o responsável pelo despejo. No último domingo (10), banhistas flagraram a água sendo despejada na praia.

Imagens gravadas por pessoas que estavam na praia neste feriadão mostram a água de coloração esverdeada saindo do cano de um condomínio e chegando até o local onde as pessoas estavam. A reportagem de A Gazeta conversou com um dos banhistas que presenciaram a situação. Segundo o homem de 49 anos, que não quis ter o nome divulgado, a água tinha odor semelhante ao de esgoto e a areia por onde ela passava também estava com mau cheiro.

O banhista ainda relatou que a água estava sendo despejada de forma contínua e que volume saindo pelo cano aumentava conforme o aumento no movimento na área de lazer do Beach Club Reserva Amary.

Morador de Campo Grande, em Cariacica, o homem conta que frequenta a Praia de Peracanga desde a infância, sendo essa a primeira vez que vê algo do tipo na região. Segundo ele, um sobrinho teria visto a água sendo despejada pelo condomínio no sábado (9) e ele mesmo teria ido à praia e presenciado a situação no domingo (10).

O homem explicou que, por ser uma praia muito frequentada por crianças, ele ficou com medo de possíveis doenças que podem ser causadas por água contaminada, além dos danos ambientais. O homem ainda contou que perguntou a um funcionário do Beach Club Reserva Amary sobre o que seria aquela água, estranhando quando o funcionário afirmou ser água de piscina.

Um condomínio foi flagrado despejando uma água escura e com mau odor na Praia de Peracanga, em Guarapari Crédito: Leitor A Gazeta

Prefeitura esteve no local

A reportagem de A Gazeta questionou a Prefeitura de Guarapari se teria sido registrado alguma ocorrência de despejo irregular de esgoto na Praia de Peracanga. A administração municipal retornou, por nota, informando que uma equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura (Semag) esteve na área de lazer do condomínio para realizar a devida inspeção.

Segundo a Semag, a equipe está avaliando se se trata de esgoto ou esgoto com água de drenagem. A prefeitura ressalta que, caso seja constatado que há um despejo irregular de esgoto na praia, o condomínio poderá ser autuado e uma multa será estipulada uma multa através do Decreto nº 687/2019, com o valor da penalidade podendo chegar até R$ 20 mil.

O que diz a Cesan

Procurada pela reportagem para comentar sobre o ocorrido, a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) informou que, na última sexta-feira (8), recebeu informação de que esgoto estaria sendo despejado na praia de Peracanga.

Segundo o chefe da Divisão de Operação e Manutenção Litorânea Sul da Cesan, Marcio Bedim, uma equipe foi ao local e vistoriou a rede da companhia e nada de anormal foi encontrado.

“A rede de esgoto do local ainda está em construção, não tendo atuação da Cesan no momento. A obra completa do bairro está prevista para dezembro deste ano. Enquanto isso, os moradores não podem interligar seus esgotos sob risco de extravasamento. Tudo indica que foi isto que aconteceu. Despejo irregular de água de piscina na rede que ainda não está pronta e ocasionando o extravasamento”, afirmou.

Bedim informou que não é da alçada da Cesan fiscalizar esse tipo de situação. “Cabe ao município, por meio da secretaria de meio ambiente, essa fiscalização. Até onde sabemos o empreendimento foi notificado”, disse.

Condomínio diz que água é pluvial

A reportagem procurou o Beach Club Reserva Amary para saber de onde vem a água e o motivo pelo qual ela estaria apresentando o mau cheiro e coloração esverdeada. Segundo o condomínio, a água seria pluvial, vindo da região onde ficam as piscinas, canaletas e de chuva, e que o escoamento na praia é permitido por lei.

O condomínio afirma que o despejo da água com o mau odor na Praia de Peracanga está sendo registrado há uma semana e que o cheiro característico e a cor esverdeada acontecem devido ao armazenamento da água nas reservatórias do local. O Beach Club ressaltou que uma obra para ligar o sistema de escoamento do condomínio ao sistema da drenagem ao de Guarapari foi feita para que a água pluvial não seja mais descartada na praia, mas a ligação não pode ser concluída por conta de um problema no sistema de drenagem do município.