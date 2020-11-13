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Escolas estaduais que tiverem votação ficarão fechadas na segunda-feira

Determinação é da Secretaria de Educação (Sedu) e vale para as unidades de ensino públicas que receberem eleitores neste domingo (15)

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 19:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2020 às 19:22
O secretário de Educação, Vitor de Angelo, e o secretário de Saúde em exercício, Luiz Carlos Reblin
O secretário de Educação, Vitor de Angelo, e o secretário de Saúde em exercício, Luiz Carlos Reblin Crédito: Divulgação | Sesa
Por determinação da Secretaria de Estado da Educação (Sedu), as escolas públicas estaduais que funcionarem como local de votação neste domingo (15), ficarão fechadas na segunda-feira (16). A informação foi confirmada durante coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira (13) pelo secretário de Educação, Vitor de Angelo.
"Essa é uma determinação minha. As escolas devem permanecer fechadas na segunda-feira (16) para, com tempo e calma, organizarmos todo o mobiliário, fazer a devida limpeza e higienização dos ambientes, considerando também o número de pessoas que terá circulado. Vale para todas as escolas que funcionarem como local de votação, que acaba sendo a maioria", disse.

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A reportagem de A Gazeta acionou o Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES) para saber se a medida também vale para as escolas particulares do Estado, já que muitas funcionam como ponto de votação, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. Obtendo retorno, a reportagem será atualizada. 

SESA REFORÇA CUIDADOS

Também participou da coletiva o secretário de Saúde em exercício, Luiz Carlos Reblin, que reforçou os cuidados que devem ser tomados no dia da eleição.
"A nossa expectativa é de que as pessoas cumpram o dever cidadão de votar, obedecendo as regras da Justiça Eleitoral e da Sesa. A regra é ir votar usando máscara, mantendo a distância entre as pessoas, levar a caneta para registrar a assinatura e volte para casa logo após o voto", completou.
O secretário disse, ainda, que, cumprindo as regras, o dia da eleição tem um baixo risco de transmissão do novo coronavírus.

REVEJA A COLETIVA

Os secretários ainda falaram sobre outros assuntos, como a avaliação do crescimento de casos confirmados nas últimas semanas, a taxa de ocupação das UTIs no Espírito Santo e dados de alunos e professores que testaram positivo para a Covid-19 desde o retorno das aulas presenciais. Reveja abaixo.

Arquivos & Anexos

Veja a lista completa de locais de votação

Dados divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo
Tamanho do arquivo: 143kb
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