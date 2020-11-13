Escolas estaduais que tiverem votação ficarão fechadas na segunda-feira

O secretário de Educação, Vitor de Angelo, e o secretário de Saúde em exercício, Luiz Carlos Reblin Crédito: Divulgação | Sesa

"Essa é uma determinação minha. As escolas devem permanecer fechadas na segunda-feira (16) para, com tempo e calma, organizarmos todo o mobiliário, fazer a devida limpeza e higienização dos ambientes, considerando também o número de pessoas que terá circulado. Vale para todas as escolas que funcionarem como local de votação, que acaba sendo a maioria", disse.

A reportagem de A Gazeta acionou o Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES) para saber se a medida também vale para as escolas particulares do Estado, já que muitas funcionam como ponto de votação, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. Obtendo retorno, a reportagem será atualizada.

SESA REFORÇA CUIDADOS

Também participou da coletiva o secretário de Saúde em exercício, Luiz Carlos Reblin, que reforçou os cuidados que devem ser tomados no dia da eleição.

"A nossa expectativa é de que as pessoas cumpram o dever cidadão de votar, obedecendo as regras da Justiça Eleitoral e da Sesa. A regra é ir votar usando máscara, mantendo a distância entre as pessoas, levar a caneta para registrar a assinatura e volte para casa logo após o voto", completou.

O secretário disse, ainda, que, cumprindo as regras, o dia da eleição tem um baixo risco de transmissão do novo coronavírus.

REVEJA A COLETIVA