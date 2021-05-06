ES vai receber mais 83 mil doses de vacina contra a Covid nesta quinta (6)

Mais 83.700 doses de vacinas Astrazêneca chegarão hj à noite ao Estado. Esse lote reforçará a segunda etapa da imunização de pessoas com comorbidades segundo critérios de prioridade do Ministério da Saúde.

Conforme determinou o Plano Nacional de Imunização (PNI), a aplicação das doses será realizada em duas fases. Também é necessário apresentar uma declaração que comprove a existência de comorbidade, além de documento com foto. Os documentos aceitos são:

Na segunda fase serão alcançadas as pessoas com demais comorbidades previstas no Plano Nacional de Imunização por segmentos de nove anos. O documento contempla 21 comorbidades.

"Cardiopatias, diabetes e imunossupressões serão alcançadas nas faixas de 50 a 59, de 40 a 49 e assim sucessivamente. Sendo confirmado o envio das doses que temos expectativa de receber em maio, será possível alcançar praticamente todo o grupo de comorbidades, que reúne um pouco menos de 500 mil pessoas no Estado", explicou o secretário de saúde, Nésio Fernandes.