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Astrazeneca

ES vai receber mais 83 mil doses de vacina contra a Covid nesta quinta (6)

Doses da Astrazeneca devem chegar ao Estado durante a noite, segundo anunciou o governador Renato Casagrande em uma rede social

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 08:46

Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

06 mai 2021 às 08:46
Vacina de Oxford
Mais doses da vacina de Oxford/Astrazeneca vão chegar ao ES nesta quinta-feira (06) Crédito: Carlos Alberto Silva
O Espírito Santo vai receber mais de 83 mil doses de vacina contra o coronavírus nesta quinta-feira (06). As doses do imunizante da  Astrazeneca devem chegar ao Estado durante a noite e serão utilizadas para reforçar a segunda etapa de imunização de pessoas com comorbidades. A informação foi dada pelo governador Renato Casagrande, em publicação em uma rede social.
Na última segunda-feira (3), quando teve início a primeira fase da vacinação das pessoas com comorbidades, o Estado recebeu mais um lote com 135 mil doses de vacina da Covishield (Oxford/Atrazeneca) contra a Covid-19. O primeiro grupo inclui gestantes, puérperas (mulheres no pós-parto), pessoas com Síndrome de Down, fibrose cística ou obesidade mórbida. 

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Conforme determinou o Plano Nacional de Imunização (PNI), a aplicação das doses será realizada em duas fases. Também é necessário apresentar uma declaração que comprove a existência de comorbidade, além de documento com foto. Os documentos aceitos são:
  • Laudo médico;
  • Prescrição médica;
  • Declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o usuário faz tratamento.

SEGUNDA FASE

Na segunda fase serão alcançadas as pessoas com demais comorbidades previstas no Plano Nacional de Imunização por segmentos de nove anos. O documento contempla 21 comorbidades.
"Cardiopatias, diabetes e imunossupressões serão alcançadas nas faixas de 50 a 59, de 40 a 49 e assim sucessivamente. Sendo confirmado o envio das doses que temos expectativa de receber em maio, será possível alcançar praticamente todo o grupo de comorbidades, que reúne um pouco menos de 500 mil pessoas no Estado", explicou o secretário de saúde, Nésio Fernandes.

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