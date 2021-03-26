ES vai distribuir 120 mil cestas básicas a estudantes e artesãos

Cesta básica será fornecida aos mais pobres Crédito: Carlos Alberto Silva

Como uma das medidas para minimizar o impacto da crise econômica provocada pela pandemia de coronavírus, o governo do Espírito Santo fará a distribuição de mais de 120 mil cestas básicas para alunos de baixa renda da rede estadual de ensino e para trabalhadores da economia solidária e artesãos.

Em relação aos estudantes, serão fornecidas 115,5 mil cestas para alunos da rede pública cujas famílias estão inscritas no CadÚnico, o cadastro nacional para pessoas em situação de pobreza, em virtude da suspensão das aulas presenciais.

O benefício, que custará R$ 11,5 milhões, equivale ao período entre 18 de março e 16 de abril, totalizando 20 dias úteis.

O valor será repassado pela Secretaria de Estado da Educação (Sedu) aos Conselhos de Escola, por meio do Programa Estadual de Gestão Financeira Escolar (Progefe). As escolas ficarão responsáveis em comprar os gêneros alimentícios, contatar as famílias e realizar a entrega.

“Vamos distribuir mais cestas básicas, correspondentes aos dias de suspensão das aulas presenciais. Ainda precisamos de mais alguns dias para que o recurso seja liberado, chegue às escolas e, por fim, seja entregue às famílias”, explicou o secretário da Educação, Vitor de Angelo.

Outras cinco mil unidades serão destinadas aos trabalhadores da economia solidária e do artesanato. Esse é o número de trabalhadores cadastrados pelo Estado e que dependem da atividade para se sustentar. O investimento será de R$ 400 mil.

CESTAS VERDES

Também haverá distribuição de mais de 100 mil cestas verdes, compostas de itens produzidos pela agricultura familiar.

Essas cestas serão adquiridas pela Compra Direta de Alimentos (CDA), que visa dar alimentação para aquelas famílias em situação de extrema pobreza nos municípios capixabas.

Atualmente, a política atende 30 municípios, mas ela será expandida para os demais 48. Ao todo, serão investidos R$ 9,5 milhões na aquisição de 98,8 mil cestas verdes, que somam 2,2 mil toneladas de produtos.

Com a ampliação, é esperado que 1.465 agricultores sejam beneficiados.

“Esse é um programa que distribui cestas da agricultura familiar e produtos extremamente nutricionais para fazer a complementação de cestas doadas pelos municípios, e também para complementar o cartão ES Solidário que estamos lançando agora”, explicou a secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Figueira Grillo.