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Dados atualizados da pandemia

ES supera os 84 mil casos e registra 13 novas mortes por coronavírus

Nas últimas 24 horas, o Estado teve mais 441 diagnósticos positivos de Covid-19; número de óbitos totais chegou a 2.578
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2020 às 17:22

Publicado em 02 de Agosto de 2020 às 17:22

Números da pandemia no ES foram atualizados por volta das XXh deste domingo (2) Crédito: Freepik
Neste domingo (2), o Espírito Santo superou a marca dos 84 mil casos confirmados do novo coronavírus. Desde o início da pandemia, já são 84.255 diagnósticos positivos e 2.578 mortes. Considerando apenas as últimas 24 horas, foram divulgados mais 441 infectados e 13 novos óbitos.
As cidades com mais casos continuam sendo as da Grande VitóriaVila Velha (12.551), Vitória (11.348), Serra (10.748) e Cariacica (8.986). Logo em seguida, aparecem três dos principais municípios do interior do Estado: Linhares (4.426), Colatina (3.734) e Cachoeiro de Itapemirim (3.577).
No recorte por bairros, Jardim Camburi permanece como o que tem mais moradores infectados. Localizado na Capital, ele já tem 1.509 casos confirmados da Covid-19. Em segundo e terceiro lugares, aparece Praia da Costa (1.382) e Itapuã (944). Seguidos por Jardim da Penha (787) e Praia de Itaparica (760).
Ainda conforme a última atualização feita pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a taxa de letalidade ficou estável e permaneceu em 3,06%. Além dos milhares de capixabas que já foram diagnosticados com a doença, outras 87.349 pessoas estão com suspeita de ter contraído o vírus. 
Ao todo, desde o início da pandemia, 175.810 testes para detectar a infecção pelo novo coronavírus já foram feitos no Espírito Santo. O dado positivo é que a grande maioria dos que testaram positivo conseguiram vencer a Covid-19: 68.515 são considerados curados - o que equivale a 81% do total de casos.

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