ES supera os 84 mil casos e registra 13 novas mortes por coronavírus

No recorte por bairros, Jardim Camburi permanece como o que tem mais moradores infectados. Localizado na Capital, ele já tem 1.509 casos confirmados da Covid-19. Em segundo e terceiro lugares, aparece Praia da Costa (1.382) e Itapuã (944). Seguidos por Jardim da Penha (787) e Praia de Itaparica (760).