ES registra 12.575 mortes e 588.430 casos confirmados de Covid-19

O vírus Sars-Cov-2, também conhecido como o novo coronavírus Crédito: Freepik

Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 10.111 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.370. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.707 contaminações.

Até este domingo, mais de 2 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 562.645, com um acréscimo de 335 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO NO ES

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 3.013.771 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.702.645 também já receberam a segunda. Além delas, outras 114.214 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única.