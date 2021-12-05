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Dados do Painel

ES não registra mortes por Covid-19 em 24h, afirma Secretaria da Saúde

O número de mortes registrado desde o início da pandemia divulgado no Painel Covid-19 deste domingo (5) permaneceu no mesmo de sábado (4), um total de 13.208 óbitos
Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

05 dez 2021 às 20:34

Publicado em 05 de Dezembro de 2021 às 20:34

Imagem genéria da célula viral do novo coronavírus
Coronavírus: ES não teve mortes registradas neste domingo (5) Crédito: Freepik
Espírito Santo não teve nenhum registro de óbito causado pelo novo coronavírus em um período de 24h, segundo dados atualizados no final da tarde deste domingo (5) no tarde no Painel Covid-19, ferramenta com dados da doença. A informação foi confirmada, por nota, pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que faz a atualização dos dados.
"A Secretaria da Saúde informa que até as 19h30 deste domingo (5) não havia registro de óbito no Painel Covid-19", informou a nota.
Até este domingo, o Estado chegou ao total de 13.208 mortes e 622.498 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registradas 308 novas infecções.

POSSÍVEL MOTIVO DA AUSÊNCIA DE ÒBITOS

Os dados consideram as atualizações diárias do Painel Covid-19. A ausência de registro não significa que não houve mortes pela doença. Elas podem ter ocorrido, mas ainda não foram notificadas. Por exemplo: se no dia 4 de dezembro foram divulgadas um número específico de mortes em 24 horas, esses óbitos foram contabilizadas como sendo desse dia. Porém, é possível que alguma faça referência a uma morte que aconteceu dois dias antes, ou mais, mas só foi notificada no dia 4. A mesma estratégia é adotada em relação aos casos confirmados.
Foi o que acontece no último dia 2. O governador Renato Casagrande chegou a anunciar, em suas redes sociais, que nenhuma morte causada pelo novo coronavírus foi notificada até as 18h30 da quinta-feira (2) no Espírito Santo. Em publicação feita no Twitter, ele explicou que os seis óbitos divulgados naquela tarde por meio do Painel Covid-19 se referem a vidas perdidas em outras datas, mas que ainda estavam sendo investigadas.
Mas na tarde do dia seguinte, sexta-feira (3), a atualização do Painel Covid apontou que quatro pessoas morreram na quinta-feira. Contudo, esses óbitos só foram registrados no dia seguinte.

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