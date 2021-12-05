ES não registra mortes por Covid-19 em 24h, afirma Secretaria da Saúde

Os dados consideram as atualizações diárias do Painel Covid-19. A ausência de registro não significa que não houve mortes pela doença. Elas podem ter ocorrido, mas ainda não foram notificadas. Por exemplo: se no dia 4 de dezembro foram divulgadas um número específico de mortes em 24 horas, esses óbitos foram contabilizadas como sendo desse dia. Porém, é possível que alguma faça referência a uma morte que aconteceu dois dias antes, ou mais, mas só foi notificada no dia 4. A mesma estratégia é adotada em relação aos casos confirmados.