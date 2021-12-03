Covid-19: ES tem mapa 100% verde e as 78 cidades em risco baixo

Espírito Santo continua com todos os municípios classificados no risco baixo para a transmissão do novo coronavírus . Esta é a segunda semana seguida em que o o território inteiro aparece na cor verde. O 84º mapa de risco – elaborado com base em indicadores da pandemia – foi divulgado nesta sexta-feira (3) pelo governo do Estado

84º mapa de risco do Espírito Santo foi divulgado nesta sexta-feira (3) Crédito: Governo do Estado | Divulgação

A nova classificação começa a valer na próxima segunda-feira (6) e permanecerá em vigor até o domingo seguinte, dia 12 de dezembro. Nenhum município capixaba ainda migrou para o "risco muito baixo", nível criado recentemente pelo Estado

Comparativo semanal dos mapas de risco do ES Crédito: Governo do Estado | Divulgação

RISCO MUITO BAIXO

Conforme divulgado pelo governo do Estado, todas as microrregiões já atingiram a meta de 80% dos adultos vacinados com as duas doses, com exceção da Nordeste. Cinco delas também já têm 90% dos adolescentes com a imunização iniciada: Sudoeste Serrana, Litoral Sul, Central Serrana, Caparaó e Noroeste.

No entanto, como tem acontecido nas últimas semanas, nenhuma ainda conseguiu alcançar 90% dos idosos com a dose de reforço. Até esta sexta-feira (3), as duas mais próximas disso são Central Serrana (81,3%) e Sudoeste Serrana (81%). Os três indicadores são exigidos para integrar o risco muito baixo.

Situação das microrregiões nesta sexta-feira (3), em relação aos indicadores exigidos para o risco muito baixo do mapa Crédito: Divulgação | Governo do Espírito Santo

A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA

Risco baixo: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Cariacica, Colatina, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.

ENTENDA O MAPA DE RISCO

Na chamada Matriz de Convivência, adotada desde agosto do ano passado, a classificação das cidades capixabas é consequência da combinação de dois eixos. Juntos, eles consideram quatro fatores relativos à pandemia da Covid-19 e definem quatro níveis de risco: baixo, moderado, alto e extremo.

Eixo ameaça: composto pelo coeficiente de casos ativos nos últimos 28 dias, pela quantidade de testes realizada a cada mil habitantes e pela média móvel de mortes dos últimos 14 dias. Todos são indicadores particulares a cada município.

composto pelo coeficiente de casos ativos nos últimos 28 dias, pela quantidade de testes realizada a cada mil habitantes e pela média móvel de mortes dos últimos 14 dias. Todos são indicadores particulares a cada município. Eixo vulnerabilidade: formado pela taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), considerando o total de vagas ocupadas atualmente diante de todas as disponibilizadas durante o período de maior expansão da rede do Estado.

No último dia 6 de outubro, porém, o governo do Estado incluiu um quinto nível: o "risco muito baixo", que será identificado pela cor azul no mapa. A nova categoria será aplicada a microrregiões capixabas que atingirem determinados índices de vacinação em adolescentes, adultos e idosos. São eles:

80% da população acima dos 18 anos precisa estar vacinada com as duas doses ou com a vacina da Janssen, que é de dose única;

90% dos idosos precisam estar vacinados já com a dose de reforço;

90% dos adolescentes com idade entre 12 e 17 anos devem ter tomado, ao menos, a primeira dose.