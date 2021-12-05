Covid-19: ES mantém registro de 13.208 mortes e chega a 622.498 casos

O Espírito Santo chegou ao total de 13.208 mortes e 622.498 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 308 novas infecções e não houve registro de óbito, segundo dados divulgados na tarde deste domingo (5) no Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A reportagem de A Gazeta demandou a pasta para confirmar se nenhum caso foi notificado ao governo estadual no período. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 79.025. Na sequência, aparece Vila Velha (78.303), seguida por Vitória (68.084) e Cariacica (47.668). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (31.070), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.731 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.950. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.082 contaminações.
Até este sábado, mais de 2,2 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados se manteve neste domingo (5) em 599.647. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.