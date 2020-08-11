ES investiga possíveis casos de Covid-19 desde dezembro de 2019

Estudo vai investigar a presença de anticorpos contra o novo coronavírus em amostras coletadas desde dezembro do ano passado

"Por enquanto, vamos fazer uma retrospecção até dezembro do ano passado. Também estamos buscando material biológico de óbitos inconclusivos, com sintomas de doenças respiratórias, para tentar localizar mais algum caso de coronavírus ou de morte registrada antes da instalação da pandemia no Estado"

Em entrevista à CBN Vitória nesta tarde, o subsecretário Luiz Carlos Reblin explicou a relevância desse trabalho. É importante entender como a doença começa e como adquire força de transmissão. Tanto para intervenções futuras contra a Covid-19, quanto para outras possíveis pandemias, disse.

Segundo ele, é possível que a infecção tenha acontecido por meio de alguém que teve contato com a capixaba pelo serviço que ela presta, durante o verão. Como ela não viajou, a pessoa doente pode ter ido até à cidade. É difícil estabelecer esse vínculo, mas vamos tentar, garantiu.