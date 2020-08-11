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Início da pandemia

ES investiga possíveis casos de Covid-19 desde dezembro de 2019

Secretaria de Saúde já confirmou que capixaba tinha anticorpos contra a doença no início de fevereiro; trabalho visa entender o comportamento do coronavírus no Estado

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 18:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2020 às 18:55
Cientistas avaliam que a mutação chamada de D614G pode auxiliar no desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19
Estudo vai investigar a presença de anticorpos contra o novo coronavírus em amostras coletadas desde dezembro do ano passado Crédito: Edward Jenner | Pexels
Com o objetivo de identificar  de fato  qual foi o primeiro caso do novo coronavírus no Espírito Santo e entender o comportamento da doença em terras capixabas, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) vai investigar materiais biológicos coletados desde dezembro do ano passado.
ES investiga possíveis casos de Covid-19 desde dezembro de 2019
Na manhã desta terça-feira (11), o secretário Nésio Fernandes revelou que anticorpos contra a Covid-19 foram encontrados em uma amostra de uma moradora de Guarapari, coletada em 11 de fevereiro. Ou seja, quase duas semanas antes do primeiro caso oficial  do Estado e do país.
"Por enquanto, vamos fazer uma retrospecção até dezembro do ano passado. Também estamos buscando material biológico de óbitos inconclusivos, com sintomas de doenças respiratórias, para tentar localizar mais algum caso de coronavírus ou de morte registrada antes da instalação da pandemia no Estado"
Luiz Carlos Reblin - Secretário de vigilância epidemiológica do Espírito Santo
Em entrevista à CBN Vitória nesta tarde, o subsecretário Luiz Carlos Reblin explicou a relevância desse trabalho. É importante entender como a doença começa e como adquire força de transmissão. Tanto para intervenções futuras contra a Covid-19, quanto para outras possíveis pandemias, disse.
Na investigação são usados materiais biológicos, como o coletado em exames para detectar dengue ou em doações de sangue. O armazenamento temporário, sob responsabilidade das secretarias estaduais de saúde, é obrigatório por lei, justamente, para a realização desse tipo de estudo.

CORONAVÍRUS JÁ CIRCULARIA EM JANEIRO NO ES

Sem ter saído de Guarapari, a moradora apresentou sintomas da Covid-19 no início do mês de janeiro, o que sugere que ela teria contraído a doença nessa época, de acordo com Reblin. A história da doença ganhará outro contorno. Vamos investigar pessoas próximas a ela e se há uma cadeia de transmissão a partir desse caso, adiantou.
Segundo ele, é possível que a infecção tenha acontecido por meio de alguém que teve contato com a capixaba pelo serviço que ela presta, durante o verão. Como ela não viajou, a pessoa doente pode ter ido até à cidade. É difícil estabelecer esse vínculo, mas vamos tentar, garantiu.

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