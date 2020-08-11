Com o objetivo de identificar de fato qual foi o primeiro caso do novo coronavírus no Espírito Santo e entender o comportamento da doença em terras capixabas, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) vai investigar materiais biológicos coletados desde dezembro do ano passado.
ES investiga possíveis casos de Covid-19 desde dezembro de 2019
Na manhã desta terça-feira (11), o secretário Nésio Fernandes revelou que anticorpos contra a Covid-19 foram encontrados em uma amostra de uma moradora de Guarapari, coletada em 11 de fevereiro. Ou seja, quase duas semanas antes do primeiro caso oficial do Estado e do país.
"Por enquanto, vamos fazer uma retrospecção até dezembro do ano passado. Também estamos buscando material biológico de óbitos inconclusivos, com sintomas de doenças respiratórias, para tentar localizar mais algum caso de coronavírus ou de morte registrada antes da instalação da pandemia no Estado"
Em entrevista à CBN Vitória nesta tarde, o subsecretário Luiz Carlos Reblin explicou a relevância desse trabalho. É importante entender como a doença começa e como adquire força de transmissão. Tanto para intervenções futuras contra a Covid-19, quanto para outras possíveis pandemias, disse.
Na investigação são usados materiais biológicos, como o coletado em exames para detectar dengue ou em doações de sangue. O armazenamento temporário, sob responsabilidade das secretarias estaduais de saúde, é obrigatório por lei, justamente, para a realização desse tipo de estudo.
CORONAVÍRUS JÁ CIRCULARIA EM JANEIRO NO ES
Sem ter saído de Guarapari, a moradora apresentou sintomas da Covid-19 no início do mês de janeiro, o que sugere que ela teria contraído a doença nessa época, de acordo com Reblin. A história da doença ganhará outro contorno. Vamos investigar pessoas próximas a ela e se há uma cadeia de transmissão a partir desse caso, adiantou.
Segundo ele, é possível que a infecção tenha acontecido por meio de alguém que teve contato com a capixaba pelo serviço que ela presta, durante o verão. Como ela não viajou, a pessoa doente pode ter ido até à cidade. É difícil estabelecer esse vínculo, mas vamos tentar, garantiu.