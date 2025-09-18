Home
>
Cotidiano
>
ES define áreas a serem desapropriadas para construção da 3ª Ponte de Colatina

ES define áreas a serem desapropriadas para construção da 3ª Ponte de Colatina

Decreto publicado pelo governo do Estado nesta quinta-feira (18) detalha os locais por onde obra deve passar

João Barbosa

Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 13:38

Ponte Florentino Avidos em Colatina
Ponte Florentino Avidos, em Colatina Crédito: Redes sociais

Ruas, praças e avenidas serão desapropriadas para a construção da Terceira Ponte de Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo. Um decreto do governo do Estado, publicado no Diário Oficial nesta quinta-feira (18), determinou as áreas de utilidade pública que vão dar espaço para se erguer a ponte de 12,18 quilômetros que ligará o bairro de São Silvano ao Centro de Colatina.

Recomendado para você

A mãe trabalha na unidade e a filha é aluna; menina teve queimaduras de primeiro e segundo graus

Vídeo mostra momento em que fogão cai sobre criança em creche no ES

Decreto publicado pelo governo do Estado nesta quinta-feira (18) detalha os locais por onde obra deve passar

ES define áreas a serem desapropriadas para construção da 3ª Ponte de Colatina

Três operários foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros; acidente aconteceu no final da manhã desta quinta-feira (18)

Andaime tomba e homens ficam pendurados em prédio de Jardim Camburi

Segundo o governo do Estado, o projeto elaborado pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) prevê a desapropriação de trechos nos seguintes pontos:

  • Margem Sul (Região do Centro)

    Praça Principal
    Avenida Getúlio Vargas
    Travessa Nilo Peçanha
    Rua José Francisco de Souza
    Rua Elsa Benetti Machado
    Avenida Prefeito José Zouain

  • Margem Norte (no bairro Lacê)

    Avenida Brasil
    Rua Bolivar Abreu
    Rodovia Gether Lopes de Farias
    Avenida Fidelis Ferrari
    Rua Luís Simonassi
    Rua Arminda Sacci
    Rua Jonas Simonassi
    Rua Mário José Ferrari
    Rua Bolivar de Abreu

  • Conexão com a BR 259 e rodovia ES 080

    Rua Luís Simonassi
    Avenida Jequitibá

A desapropriação, ainda segundo o Executivo estadual, será feita amigável ou judicialmente pelo DER-ES, sendo que o órgão poderá alegar urgência para posse imediata das áreas apontadas. 

A Gazeta procurou pelo Departamento de Edificações e de Rodovias para pontuar os detalhes da obra, previsão de início dos trabalhos e como vai funcionar a desapropriação. O órgão estadual, porém, não respondeu à demanda até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.

Para a obra, é estimado um investimento de R$ 164.184.773,85. Na ponte, estão previstas calçadas e ciclovias, totalizando uma estrutura de 16,60 metros de largura.

Com a nova ponte, o trânsito do Centro do município e em parte do bairro São Silvano funcionará como um binário. Depois da conclusão da obra, a Ponte Florentino Avidos passará a ter as duas vias de tráfego no sentido Centro, enquanto a Terceira Ponte terá duas vias no sentido São Silvano.

A nova estrutura também criará um novo ramal de ligação da região central de Colatina com o contorno das rodovias BR 259 e ES 080, passando pelos bairros Castelo Branco e Maria das Graças.

Leia mais

Imagem - Afundamento de solo que danificou imóveis é investigado em Rio Novo do Sul

Afundamento de solo que danificou imóveis é investigado em Rio Novo do Sul

Imagem - Moradores de Jardim da Penha relatam insegurança com presença de pessoas em situação de rua

Moradores de Jardim da Penha relatam insegurança com presença de pessoas em situação de rua

Imagem - Área quilombola de Itaúnas foi adquirida por empresa de forma irregular, diz MPF

Área quilombola de Itaúnas foi adquirida por empresa de forma irregular, diz MPF

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais