ES define áreas a serem desapropriadas para construção da 3ª Ponte de Colatina

Decreto publicado pelo governo do Estado nesta quinta-feira (18) detalha os locais por onde obra deve passar

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 13:38

Ponte Florentino Avidos, em Colatina Crédito: Redes sociais

Ruas, praças e avenidas serão desapropriadas para a construção da Terceira Ponte de Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo. Um decreto do governo do Estado, publicado no Diário Oficial nesta quinta-feira (18), determinou as áreas de utilidade pública que vão dar espaço para se erguer a ponte de 12,18 quilômetros que ligará o bairro de São Silvano ao Centro de Colatina.

Segundo o governo do Estado, o projeto elaborado pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) prevê a desapropriação de trechos nos seguintes pontos:

Margem Sul (Região do Centro)



Praça Principal

Avenida Getúlio Vargas

Travessa Nilo Peçanha

Rua José Francisco de Souza

Rua Elsa Benetti Machado

Avenida Prefeito José Zouain





Avenida Brasil

Rua Bolivar Abreu

Rodovia Gether Lopes de Farias

Avenida Fidelis Ferrari

Rua Luís Simonassi

Rua Arminda Sacci

Rua Jonas Simonassi

Rua Mário José Ferrari

Rua Bolivar de Abreu





Rua Luís Simonassi

Avenida Jequitibá



A desapropriação, ainda segundo o Executivo estadual, será feita amigável ou judicialmente pelo DER-ES, sendo que o órgão poderá alegar urgência para posse imediata das áreas apontadas.

A Gazeta procurou pelo Departamento de Edificações e de Rodovias para pontuar os detalhes da obra, previsão de início dos trabalhos e como vai funcionar a desapropriação. O órgão estadual, porém, não respondeu à demanda até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.

Para a obra, é estimado um investimento de R$ 164.184.773,85. Na ponte, estão previstas calçadas e ciclovias, totalizando uma estrutura de 16,60 metros de largura.

Com a nova ponte, o trânsito do Centro do município e em parte do bairro São Silvano funcionará como um binário. Depois da conclusão da obra, a Ponte Florentino Avidos passará a ter as duas vias de tráfego no sentido Centro, enquanto a Terceira Ponte terá duas vias no sentido São Silvano.

A nova estrutura também criará um novo ramal de ligação da região central de Colatina com o contorno das rodovias BR 259 e ES 080, passando pelos bairros Castelo Branco e Maria das Graças.

