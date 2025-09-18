ES define áreas a serem desapropriadas para construção da 3ª Ponte de Colatina

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 13:38
Ruas, praças e avenidas serão desapropriadas para a construção da Terceira Ponte de Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo. Um decreto do governo do Estado, publicado no Diário Oficial nesta quinta-feira (18), determinou as áreas de utilidade pública que vão dar espaço para se erguer a ponte de 12,18 quilômetros que ligará o bairro de São Silvano ao Centro de Colatina.
Segundo o governo do Estado, o projeto elaborado pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) prevê a desapropriação de trechos nos seguintes pontos:
A desapropriação, ainda segundo o Executivo estadual, será feita amigável ou judicialmente pelo DER-ES, sendo que o órgão poderá alegar urgência para posse imediata das áreas apontadas.
A Gazeta procurou pelo Departamento de Edificações e de Rodovias para pontuar os detalhes da obra, previsão de início dos trabalhos e como vai funcionar a desapropriação. O órgão estadual, porém, não respondeu à demanda até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.
Para a obra, é estimado um investimento de R$ 164.184.773,85. Na ponte, estão previstas calçadas e ciclovias, totalizando uma estrutura de 16,60 metros de largura.
Com a nova ponte, o trânsito do Centro do município e em parte do bairro São Silvano funcionará como um binário. Depois da conclusão da obra, a Ponte Florentino Avidos passará a ter as duas vias de tráfego no sentido Centro, enquanto a Terceira Ponte terá duas vias no sentido São Silvano.
A nova estrutura também criará um novo ramal de ligação da região central de Colatina com o contorno das rodovias BR 259 e ES 080, passando pelos bairros Castelo Branco e Maria das Graças.
