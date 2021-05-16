ES chega a 10.197 mortes e passa dos 459 mil casos de coronavírus

Neste domingo (16), o Espírito Santo chegou a 10.197 mortes e 459.032 casos confirmados do novo coronavírus. Apenas nas últimas 24 horas, foram registrados 17 novos óbitos e 711 infecções. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista dos municípios, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 58.557. Em segundo lugar, aparece Vila Velha, com 56.729 confirmações da doença, seguida por Vitória (49.694) e Cariacica (36 mil). O top cinco é fechado com Cachoeiro de Itapemirim (23.255), no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 7.500 casos confirmados, desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa (5.853), em Vila Velha. Em terceiro, aparece Jardim da Penha (4.288), também em Vitória.
Até este domingo (16), mais de 1,36 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. Felizmente, o número de curados também subiu, chegando ao total de 431.277, com um acréscimo de 530 curas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.
VACINAÇÃO
A vacinação contra a Covid-19 continua no Espírito Santo. Até este domingo (16), 811.981 pessoas já receberam a primeira dose no Estado. Destas, 292.084 também já receberam a segunda. Isso significa que cerca de 36% dos vacinados já estão com a imunização completa.