ES chega a 10.197 mortes e passa dos 459 mil casos de coronavírus

O uso da máscara e a adesão às medidas do distanciamento social ajudam no controle da pandemia da Covid-19

Até este domingo (16), mais de 1,36 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. Felizmente, o número de curados também subiu, chegando ao total de 431.277, com um acréscimo de 530 curas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.